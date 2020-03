Por vídeo, Caiado justifica pedido de término da manifestação em Goiânia

Durante um ato político na tarde deste domingo (15/3), na Praça Cívica, em Goiânia, o Governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), foi vaiado por manifestantes após pedir o término da manifestação. Por meio de vídeo divulgado em seu Instagram, o Governador justificou a decisão. Em um trecho, ele diz que espera que os goianos estejam vendo o que está acontecendo no mundo.

“Espero que vocês estejam neste momento assistindo o que está acontecendo no mundo. Onde vejo um colega meu na Itália dizer que ele neste momento tem que optar por quem vai viver”.

Com quatro pacientes contaminados no Estado de Goiás, Caiado disse que a “vida está acima de tudo” e que tomou medidas “firmes” para que possa evitar a disseminação do novo coronavírus no Estado de Goiás.

“Cancelei aulas, cancelei torcidas nos estádios, eventos, liguei a autoridades eclesiásticas, pedi que não tivesse, nesse momento, nenhum gente que juntassem pessoas…. vamos pensar na saúde da população como um todo”, frisou.

Veja o vídeo completo divulgado nas redes sociais:

Em pedido de término da manifestação em Goiânia, Caiado dá bronca em manifestantes

Em uma fala esbravejante, o governador Ronaldo Caiado (DEM), que é alinhado ao governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), deu uma dura reprimenda nos manifestantes que se aglomeraram na tarde deste domingo (15/3), na Praça Cívica, em Goiânia. Caiado, que é médico, chamou de “absurdo” o fato de pessoas estarem em aglomerações ali na manifestação, se referindo ao estado de alerta imposto pelo coronavírus, e disse que os presentes ali deveriam ter “noção de seriedade”.

Ao microfone, Caiado fez uma fala dura contra a manifestação realizada hoje em todo o país a favor do governo Bolsonaro e de cunho anti-Congresso. Mesmo sendo aliado do presidente, o governador se posicionou fortemente contra a manifestação, por se tratar de uma aglomeração em plena época de pandemia do coronavírus, quando tais atos são extremamente contraindicados.

“Isso é um absurdo! Vocês precisam ter noção de seriedade! Um apoio ao governo colocando em risco sua população!”, bronqueou Caiado ao microfone.

Diante das vaias dos presentes na manifestação, o governador, que também é médico ortopedista, respondeu de forma categórica: “Essa é minha ordem, e ela será cumprida! Quando seu filho estiver doente, você vai me procurar como médico!”, esbravejou.

Veja o vídeo da fala de Caiado:

