Prefeituras ainda avaliam suspensão aulas em Goiânia e Aparecida

As Prefeituras de Goiânia e Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana, informaram por comunicado oficial que avaliam a nota técnica emitida pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) sobre a suspensão das atividades letivas, devido à pandemia do coronavírus. Até o resultado das análises, que serão feitas junto às Secretarias Municipais de Saúde (SMS), as aulas na rede municipal de ensino continuam normais.

Leia a nota oficial, divulgada na noite deste domingo (15/3), pela Prefeitura de Goiânia:

A Prefeitura de Goiânia, diante da nota técnica emitida pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) sobre a suspensão das atividades letivas em todos os níveis educacionais, comunica que mantém orientação anterior definida em decreto publicado na sexta-feira (13), o que significa que nesta segunda-feira (16) haverá aulas normalmente em sua rede de ensino. Também nesta segunda-feira o prefeito Iris Rezende vai se reunir com os secretários da Saúde, da Educação e titulares de demais pastas diretamente envolvidas, quando será avaliada a nota técnica do Estado. Estão previstas ainda avaliações de novas medidas abrangendo outras questões levantadas pelos cidadãos.

O que diz a Prefeitura de Aparecida de Goiânia:

A Secretaria Municipal de Educação de Aparecida informa que se reunirá na manhã desta segunda-feira com o Comitê de Prevenção e Combate ao Coronavírus em Aparecida de Goiânia, para avaliar a Nota Técnica emitida pela Secretaria Estadual de Saúde determinando a paralisação das atividades escolares. Em tempo, a Secretaria de Educação de Aparecida informa que as aulas devem acontecer normalmente nesta segunda-feira em todas as unidades da Rede Municipal de Ensino em Aparecida de Goiânia. Antes da nota técnica da Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria de Educação já estava analisando a possibilidade, porém a decisão será tomada em conjunto com as autoridades de Saúde do município. A nota técnica da Secretaria Estadual de Saúde coloca como prazo para as redes de ensino se organizarem até quarta-feira, 18 de março.

Governo de Goiás determina paralisação de aulas em todos os níveis educacionais

O governo de Goiás, através da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), determinou a paralisação das aulas no estado em todos os níveis educacionais, tanto em instituições e escolas públicas quanto privadas. As atividades escolares/universitárias devem ser interrompidas, preferencialmente, a partir desta segunda-feira (16/3), com tolerância máxima até a próxima quarta-feira (18/3).

A determinação da SES-GO trata ainda da exceção dos alunos universitários dos cursos da área da saúde. Para estes, segundo o documento, recomenda-se que sejam incluídas imediatamente, em todas as disciplinas, aulas alinhadas às orientações técnicas dos protocolos do Ministério da Saúde e da SES-GO.

Veja abaixo o trecho da nota técnica divulgada pela SES-GO que trata da paralisação de aulas: