Servidores evitam possível fuga de 18 detentos do presídio de Valparaíso

Neste domingo (15/3), servidores públicos evitaram uma possível fuga de 18 detentos do presídio de Valparaíso, no Entorno do Distrito Federal.(DF). Os presos cumprem pena por roubo, homicídio, furto e tráfico de entorpecentes.

Conforme informações, o flagrante aconteceu no momento que os agentes realizavam uma revista estrutural em duas celas. De acordo com a 3ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), os detentos perfuraram um buraco no chão e na parede das celas.

De imediato, os presos foram transferidos para outras celas do presídio e os locais danificados foram isolados para os reparos. A direção da unidade abriu procedimentos internos para averiguar o caso e aplicar as devidas sanções disciplinares aos responsáveis. A investigação ficará à cargo da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO).

Além disso, todos os objetos utilizados para fazer as perfurações foram apreendidos e colocados à disposição das autoridades para as devidas providências.

Além dos servidores que evitaram possível fuga de 18 detentos do presídio de Valparaíso, as prisões de Goiás não receberão visitas por 15 dias devido ao coronavírus

Devido ao coronavírus, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) suspendeu as visitas aos detentos das unidades prisionais do Estado pelo período inicial de 15 dias. Além disso, a entrega particular de alimentos e produtos de higiene (cobal) aos detentos também está suspensa.

Trata-se de uma medida de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública diante da pandemia do novo coronavírus.

Além disso, o Núcleo de Custódia está sendo preparado para receber detentos que apresentarem os sintomas da doença. No local serão oferecidos todos os cuidados e segurança necessários, tanto para o preso, quanto para o servidor.

Outras medidas profiláticas, com foco na preservação da saúde da população carcerária e dos servidores do sistema penitenciário goiano, também estão sendo desenvolvidas.

Por fim, a estratégia segue regras e protocolos de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública. Todas baseadas nas orientações da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado (SES-GO), quanto ao período de incubação do coronavírus.