Acidente entre 3 motocicletas deixa um morto e outro ferido, em Goiânia

Um grave acidente de trânsito envolvendo três motocicletas deixou um morto e outro ferido na manhã desta terça-feira (17/3), na Avenida Castelo Branco, no bairro Ipiranga, em Goiânia.

De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), as três vítimas são do sexo masculino e trafegavam pela Avenida Castelo Branco sentido bairro/ Centro.

Como aconteceu o acidente entre 3 motocicletas que deixou um morto e outro ferido, em Goiânia

Segundo informações e vestígios no local, a vítima fatal, de 27 anos, pilotava uma motocicleta CBX 250 Twister, cor vermelha, e um outro motociclista, de 20 anos, estava em uma Honda CG 160 Start, cor preta, na mesma avenida e sentido.

Os motociclistas estavam parados no semáforo e começaram a descer a avenida Castelo Branco na faixa da esquerda, momento que o motociclista, de 27 anos, chocou-se contra o canteiro central e, ao voltar para a pista, atingiu o outro motociclista, de 20 anos.

As motocicletas percorreram alguns metros presas uma na outra e só pararam quando chocaram contra um poste de iluminação pública no canteiro central, momento que uma outra motocicleta, Honda/ Titan Fan 150, cor vermelha, que trafegava pela faixa da direita, também foi atingida.

A vítima fatal caiu poucos metros à frente do poste, perto da sua motocicleta. Ela chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu e morreu ainda no local.

O motociclista, de 20 anos, sofreu lesões corporais e uma fratura no braço; ele foi encaminhado para o Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia (CROF) e depois para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio lage de Siqueira (Hugol), onde foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado deu negativo.

O condutor da terceira motocicleta (Honda/ Titan Fan 150, cor vermelha), recusou atendimento médico e saiu do local, mas retornou depois de contato telefônico feito pela Polícia Civil. Ele afirmou que a vítima fatal trafegava em alta velocidade quando perdeu o controle da direção e atingiu a motocicleta vermelha.

Veja o vídeo divulgado pela Dict de câmeras próximas ao local: