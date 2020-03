Brasil tem primeira morte por covid-19; paciente estava em São Paulo

O Brasil registrou a primeira morte por covid-19. O paciente estava em São Paulo e tinha 62 anos. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde, mas ainda não há mais detalhes sobre o paciente e nem se ele viajou para o exterior ou se teve contato com alguém contaminado no Brasil.

O secretário de Estado da Saúde de SP, José Henrique Germann, e o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, David Uip, farão coletiva às 13 horas (de Brasília) para falar sobre o assunto.

Situação no estado e no município

A prefeitura do município de São Paulo decretou, na manhã desta terça-feira, situação de emergência na cidade em função da pandemia.

Já o governo do estado cancelou eventos públicos culturais e esportivos em locais abertos e fechados e está recomendando que eventos privados também sejam cancelados. Entre as medidas para intensificar o enfrentamento ao Covid-19, anunciadas pelo governo, a partir de hoje, todos os funcionários públicos estaduais de São Paulo com mais de 60 anos, excetuando os que trabalham nas áreas de segurança pública e saúde, deverão trabalhar de casa. Já os 153 Centros de Convivência do Idoso ficarão todos fechados por 60 dias.