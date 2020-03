Comitê de prevenção ao coronavírus em Aparecida é criado unindo poder público e sociedade civil

O prefeito em exercício de Aparecida, Veter Martins, e o secretário municipal de saúde, Alessandro Magalhães, reuniram na tarde desta segunda-feira, 16, na Cidade Administrativa, com secretários municipais e membros da sociedade civil para a primeira discussão de estratégicas do Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Pandemia do coronavírus no município. A reunião teve como principal objetivo a definição de uma força-tarefa com a missão de monitorar a cidade.

“O nosso intuito é criar formas de trabalho para evitar a disseminação do coronavírus em Aparecida, bem como intensificar as formas de prevenção e o impedimento de aglomerações. Para isso será editado um decreto com as especificações que vamos trabalhar junto com entidades empresariais e o Ministério Público no sentido de proteger a saúde da população”, afirmou Veter. As diretrizes serão publicadas nesta terça-feira, 17, no Diário Oficial Eletrônico de Aparecida (DOE).

Alessandro Magalhães, que irá coordenar os trabalhos do comitê, informou que até o momento não há registro de nenhum caso da doença em Aparecida, mas que é necessário fazer o monitoramento no município. “Esse comitê foi instalado em parceria com a sociedade civil, o que é uma novidade no Estado, para a tomada de decisões que interfere diretamente na vida de toda a população da cidade. Apesar de não termos nenhum caso, até agora, é importante as pessoas acompanharem as decisões pelas redes socias e site da prefeitura onde daremos orientações sobre como enfrentar essa pandemia”, afirmou.

A reunião do Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus no município contou ainda com a presença do promotor de justiça Reuder Cavalcante, da Curadoria da Saúde e Cidadania do Ministério Público de Goiás; representantes da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg); do Conselho Municipal das Associações de Moradores de Aparecida de Goiânia (Camap) e hospitais conveniados.

“Esse comitê será fundamental para lidarmos de forma integrada com uma série de ações emergentes. Além, claro, de reforçar os hábitos de higiene pessoal, por meio de uma comunicação preventiva, e evitar a aglomeração de pessoas em um único local”, destacou o presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Aparecida de Goiânia, Leopoldo Moreira Neto.

Para o diretor do SESI/SENAI em Aparecida, Adair Prateado, que representou o Sistema Fieg na reunião, a responsabilidade a partir de agora é fazer com que procedimentos de saúde sejam redobrado, garantindo atendimento à população. “A proposta é buscar soluções de enfrentamento a pandemia do Coronavírus em conjuntocom toda a sociedadee fazer uma comunicação assertiva sobre procedimentos a serem tomados daqui para frente”, disse Adair Pratedo.

Comunicado

O município suspendeu, preventivamente, na manhã desta segunda-feira, 16, as atividades das escolas municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) no prazo de 15 dias, em cumprimento as determinações de norma técnica do governo estadual, a partir desta terça-feira, 17.