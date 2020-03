Coronavírus: bares, restaurantes, academias e cinemas ficam fechados em Goiás

De acordo com as medidas de contenção do novo coronavírus, o Governo de Goiás, juntamente com a Prefeitura de Goiânia, estabeleceram novas diretrizes para os goianos. Entre as novas medidas está o fechamento de estabelecimentos, desta vez de bares, restaurantes, academias e cinemas. Aliás, quaisquer eventos que ocorra a aglomeração de pessoas estão vedados, bem como festas, shows, circos, parques de diversões, exposições, boates, casas noturnas,teatros. Os restaurantes podem funcionar somente na modalidade delivery. Uma nota técnica deve ser divulgada ainda nesta terça-feira (17/3) pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).

Além disso, o Governador Ronaldo Caiado (DEM) determinou o fechamento de shoppings e feiras livres, o decreto do Governo de Goiás deve ser divulgado nas próximas horas. Na última segunda-feira (16/3), também foi determinada a suspensão das aulas em todos os níveis educacionais, que deve ser cumprida até a próxima quarta-feira (18/3).

Conforme decreto 9633/2020, outras ações estratégicas já foram tomadas, como a suspensão, pelos próximos 15 dias, de todos os eventos públicos e privados de quaisquer naturezas; visitação a presídios e a centros de detenção para menores; e visitação a pacientes internados com diagnóstico de coronavírus. A medida pode ser prorrogada.

Até o momento, as medidas tomadas foram:

suspensão das atividades letivas nas redes públicas e privadas pelos próximos 15 dias;

fechamento do comércio da Rua 44 e dos shoppings;

fechamento do Centro Comercial Popular, Mercado Aberto e dos mercados públicos municipais;

Interrupção nas atividades do Mutirama e Parque Zoológico;

Suspensão de serviços presenciais no Detran-GO;

Suspensão do Campeonato Goiano;

Reforço na higienização do Eixo Anhanguera;

Prisões de Goiás não receberão visitas por 15 dias

entre outras ações.

Como prevenir infeção por coronavírus

A melhor forma de prevenir o contágio é: