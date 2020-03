Coronavírus: medidas em Goiás suspendem feiras e funcionamento do comércio

Para evitar a propagação do novo coronavírus no Estado de Goiás, o governador Ronaldo Caiado determinou o fechamento do comércio da Rua 44, dos shoppings e feiras que acontecem na região. Assim, inicialmente, as lojas ficarão fechadas por 15 dias, a partir de quinta-feira (19/3).

O presidente da Associação dos Empresários da Região da 44 (AER44), Jairo Gomes, porém, afirmou que o empresariado do setor deseja ampliar o diálogo em relação ao fechamento de toda a região. Dessa maneira, novas reuniões devem acontecer até a quarta-feira (18/3).

Também foram vedadas, devido a pandemia do coronavírus, a realização de 30 feiras especiais cadastradas junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec), dentre elas, as feiras Hippie e da Madrugada, realizadas na Praça do Trabalhador, e as feiras do Sol, da Lua e das Nuvens, nos setores Oeste e Coimbra. O decreto não afeta feiras de produtos hortifrutigranjeiros, que ocorrem em vários bairros da capital.

Além disso, o Centro Comercial Popular, Mercado Aberto e os mercados públicos municipais estarão fechados partir de quinta-feira (19/3).

Prefeitura endurece fiscalização de eventos para combater coronavírus

Com o objetivo de acompanhar as medidas adotadas pelo Estado, a Prefeitura de Goiânia editou novo decreto nesta segunda-feira (16/3) para combater e prevenir os efeitos da pandemia do coronavírus (Covid-19). O decreto autoriza abordagens de orientação e aplicação de penalidades pelos órgãos de fiscalização pública municipal para quem realizar eventos na capital.

Dessa maneira, as medidas são válidas para eventos em que ocorra a aglomeração de pessoas, sem que seja possível manter a distância mínima necessária para evitar a contaminação pelo coronavírus, conforme orientação do Ministério da Saúde. Essa distância seria de cerca de 2m. Portanto, a medida vale para festas, shows, circos, parques de diversões, exposições e boates. Também abrange casas noturnas, bares, restaurantes, teatros, cinemas e academias.

Não foram divulgadas multas ou sanções de funcionamento que podem ser aplicadas pela Prefeitura.

As visitações aos Parque Mutirama e ao Zoológico estão suspensas. Também devem ser interrompidas as atividades do Clube do Povo e do Clube Morada Nova (Centro Esportivo). Além disso, haverá adequação no atendimento presencial na rede Atende Fácil, que passará a exigir agendamento prévio dos contribuintes.