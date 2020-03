Federação Goiana de Futebol paralisa Campeonato Goiano

A Federação Goiana de Futebol (FGF), após recomendação da Secretária de Estado de Saúde de Goiás e da CBF, paralisou o Campeonato Goiano por tempo indeterminado. A decisão leva em consideração a necessidade de evitar aglomerações em locais públicos, com o objetivo de evitar a disseminação do coronavírus.

Inicialmente, a recomendação do Governo de Goiás era uma paralisação de 15 dias. Apesar disso, a FGF determinou uma paralisação por tempo indeterminado.

Além disso, a 10° rodada do Campeonato Goiano já não contou com a presença dos torcedores no estádio. A FGF também antecipou duas rodadas na última segunda-feira (16/3), na tentativa de finalizar a fase de classificação.

Além do Campeonato Goiano, o coronavírus vem mudando a rotina dos goianos

Até o momento, o Estado de Goiás conta com 9 casos confirmados de coronavírus. São 2 em Anápolis, 2 em Rio verde e 5 em Goiânia.

Além disso, existem 83 casos suspeitos em investigação no Estado. Todos eles já tiveram amostras coletadas para a realização de exames. 54 foram descartados, com resultados dos testes negativos para o vírus. Por fim, não há confirmação de óbitos em Goiás.

Consequentemente, a maioria dos eventos programados para as próximas semanas no estado estão sendo cancelados ou adiados indeterminadamente.

O objetivo é evitar grandes aglomerações que podem levar a disseminação rápida do vírus entre a população.

O coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias.

A transmissão ocorre de pessoa para pessoa, por meio de contato com secreções contaminadas (gotículas de saliva, catarro) ou contato com objetos contaminados.

Os sintomas mais comuns da doença são febre, tosse e dificuldade para respirar.

De acordo com o Ministério da Saúde, o coronavírus apresenta uma transmissão menos intensa que o vírus da gripe. O período médio de incubação por coronavírus é de 5 dias, com intervalos que chegam a 12 dias, período em que os primeiros sintomas levam para aparecer desde a infecção.