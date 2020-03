Laboratórios de Goiânia relatam escassez de insumos para teste de coronavírus

O aumento vertiginoso na procura pelo teste que detecta a presença do novo coronavírus no organismo levou a uma apontada escassez dos insumos usados no exame em laboratórios, planos de saúde e hospitais particulares de Goiânia. Diante do quadro, apenas pacientes com encaminhamentos médicos estão sendo atendidos nos laboratórios e hospitais privados.

A um veículo local, a operadora de planos de saúde Unimed, uma das maiores do país, informou que recebeu, na última sexta-feira, 50 pedidos para a realização do teste do novo coronavírus. Entretanto, a cooperativa adiantou que o teste só está sendo feito em pacientes com recomendação médica. O teste está sendo feito no Laboratório Unimed e Laboratório Padrão pelo custo de R$ 180.

Já o Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás (Ipasgo) informou que, até o momento, não registrou procura pelo exame, mas que já tem estrutura montada para coleta domiciliar. O Laboratório Órion, em Goiânia, também confirmou que só está atendendo procura de exames de detecção do novo coronavírus para pacientes que possuem indicação médica, “devido à grande demanda” registrada.

O aumento da procura de testes para o coronavírus acontece simultaneamente à divulgação por parte da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás do número de casos confirmados de Covid-19 no estado. Conforme a pasta, já são 9, com 83 casos suspeitos sendo investigados.

Ipasgo anunciou serviço de atendimento em domicílio para casos suspeitos de coronavírus em Goiás

O Ipasgo anunciou, na tarde da última segunda-feira (16/3), um serviço de coleta de material para diagnóstico do Covid-19 em domicílio aos seus usuários.

Devido à situação de emergência na saúde pública em decorrência ao coronavírus, os serviços serão prestados em todas as regiões do estado de Goiás.

De acordo com o instituto, a medida tem como objetivo facilitar o acesso aos usuários do plano de assistência. Ela também visa desafogar as unidades de saúde.

Atualmente, o Ipasgo já possui um comitê de gestão contra o coronavírus. Ele analisa relatórios e protocolos oficiais sobre o avanço da doença no Estado diariamente.