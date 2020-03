Mulher de Rio Verde que contraiu coronavírus receberá alta curada

Em meio à avalanche de más notícias envolvendo o avanço do novo coronavírus e o aumento do número de casos confirmados de Covid-19, doença causada pelo vírus, em Goiás, uma ótima notícia: a mulher de 65 anos que havia sido diagnosticada com a enfermidade oriunda do coronavírus no município de Rio Verde receberá alta, no próximo domingo (22/3), curada.

A informação foi confirmada a um veículo local pelo secretário de Saúde de Rio Verde, Eduardo Ribeiro. Conforme ele, a mulher, de 65 anos – enquadrada no grupo de risco do coronavírus – teve contato com 28 pacientes que foram monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde. Dos 28, já se tem o resultado para o exame de 24, e na última segunda-feira (16/3), outra mulher foi confirmada.

O resultado dos exames dos quatro faltantes deve ser liberado ainda nesta terça-feira (17/3).

Goiás já registra 9 casos confirmados oficialmente de coronavírus

Na noite desta segunda-feira, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informou o aumento de casos confirmados do Covd-19 de 7 para 9.

Os casos registrados de coronavírus são de pessoas que vieram do exterior para Goiás. De todos os casos, cinco são somente em Goiânia; outros dois em Anápolis e dois em Rio Verde, no sudoeste do estado.

Diante do aumento dos casos, o Governador Ronaldo Caiado tomou novas medidas urgentes para conter a disseminação do novo coronavírus. Após suspender as aulas por 15 dias e determinar o fechamento de lojas na região na 44, na noite desta segunda-feira (16/3) ele ainda decretou a proibição para realização de qualquer tipo de evento e feiras livres, além do fechamento de lojas e shoppings centers.

“As pessoas precisam entender que isso não é vontade de A ou de B. É uma atitude preventiva. Ninguém quer tomar atitudes como essa se não fosse em resposta à qualidade de vida para as pessoas”, afirmou Ronaldo Caiado.