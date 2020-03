PC apresenta caso de família feita refém que teve bens levados por criminosos, em Goiás

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) apresenta nesta terça-feira (17/3), às 10h, na Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), o caso de uma família que foi feita refém e teve bens levados por criminosos, em Goiás.

A família trabalha no ramo de cosméticos e o objetivo dos investigados era roubar uma conta, chamada de ID, onde uma das vítimas recebia os rendimentos das vendas.

Como aconteceu o caso da família feita refém que teve bens levados por criminosos, em Goiás

De acordo com a PCGO, o caso aconteceu no último dia 12 de março, quando uma família foi feita refém por quatro pessoas, sendo dois homens e duas menores. Conforme as investigações, a família trabalha com a venda de cosméticos e um deles é graduado nível “diamante”.

Segundo apurado, o objetivo do mentor do crime era roubar uma conta (ID) na qual a vítima recebia os bônus das vendas. Com isso, o criminoso receberia os rendimentos que futuramente cairiam na conta da vítima.

Diante disso, enquanto a família era mantida em cárcere privado, um dos investigados levou uma vítima até o cartório e a obrigou a assinar um documento para transferir a titularidade da conta (ID).

Depois, os quatro investigados fugiram no carro de uma das vítimas e deixaram a família amarrada. Quando estavam em Acreúna, na posse do veículo, os autores foram abordados por policiais militares. Ao verificar a restrição de roubo do veículo, os militares acionaram o Grupo Antissequestro da DEIC, que se dirigiu ao local.

Na cidade, a equipe de Antissequestro identificou os autores, que foram encaminhados imediatamente para delegacia em Goiânia, onde foram autuados em flagrante por roubo com restrição de liberdade e extorsão.

Mais detalhes sobre o caso serão repassados na manhã desta terça-feira (17/3), pelo delegado Thiago Martimiano, às 10h, na Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic).