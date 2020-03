Pecuária de Goiânia é adiada por tempo indeterminado

A Pecuária de Goiânia 2020, prevista para o período de 15 a 24 de maio, foi adiada por tempo indeterminado. A decisão foi comunicada pela Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA) no início da tarde desta terça-feira (17/3). A medida atende os protocolos de prevenção e controle da disseminação do novo coronavírus (Covid-19).

Leia o comunicado oficial na íntegra:

IMPORTANTE

A SGPA informa que, em obediência às orientações das autoridades sanitárias contidas no alerta do Ministério da Saúde (Portaria 356/2020, de 11 de março, ao Decreto 9633 do Governo do Estado de Goiás (15 de março de 2020) e ao Decreto n° 723 da Prefeitura de Goiânia(13 de março de 2020), a 75ª Exposição Agropecuária do Estado de Goiás será adiada por tempo indeterminado. A medida atende aos protocolos instituídos para prevenção e controle da disseminação do novo coronavírus (Covid-19).