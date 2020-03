PMs doam cama adaptada para menina de 3 anos com microcefalia, em Trindade

Um gesto de solidariedade foi registrado nesta segunda-feira (16/3), em Trindade, Região Metropolitana. Policiais Militares do Estado de Goiás fizeram a doação de uma cama adaptada para uma menina de 3 anos, que tem microcefalia.

A ação solidária partiu dos próprios policiais, que se juntaram para colaborar, de alguma forma, com o bem-estar da pequena Maria Eduarda, de 3 anos, que tem necessidades mais exigentes.

A cama é ortopédica e possui duas manivelas para ativar uma função para posicionar melhor a criança. Além disso, a cama ainda conta com duas grades para garantir mais segurança ao dormir.

Quando chegaram na residência, os militares foram recebidos pela avó da menina, que afirmou a mudança na vida da neta. Ela explicou que as camas com travesseiros comuns não dão suporte necessário para que a menina fique com o tronco elevado, já que esta é a posição correta para a menina, mas ela não consegue sustentar seu próprio peso e possui traqueostomia. “A qualidade de vida da Maria Eduarda vai melhorar muito de agora em diante”.

De acordo com a Polícia Militar, ao ser colocada na nova cama, a menina sorriu, gesto que deixou os policiais com o sentimento de dever cumprido.

Além dos PMs que doaram cama adaptada para menina de 3 anos com microcefalia, em Trindade, outros doaram chuteiras em Luziânia

Um gesto de solidariedade foi registrado na terça-feira (18/2) pela Polícia Militar de Luziânia. Alguns PMs doaram chuteiras para meninos que estavam jogando bola descalços.

Conforme informações, o fato aconteceu quando uma equipe estava em patrulhamento pelo bairro Jardim Brasília Sul, em Luziânia, e os policiais viram as crianças na rua.

Quando passaram próximos aos meninos perceberam que eles estavam jogando bola descalços, em contato com o asfalto quente. Eles então perguntaram as crianças se elas gostariam de ter chuteiras, imediatamente responderam que sim.

Diante disso, os policiais militares presentearam os três meninos com os calçados, que ficaram extremamente felizes com o presente recebido.