Prefeitura de Goiânia lança Central de Orientações sobre o coronavírus

Nesta quarta-feira (18/3), a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), irá lançar a Central de Orientações para tirar as dúvidas da população sobre o coronavírus. Os questionamentos da comunidade goiana poderão ser sanados através de um número de telefone. Além disso, as perguntas serão respondidas por profissionais da saúde.

Nomeada de Central Humanizada de Orientação sobre o Covid-19, a iniciativa irá começar a funcionar quinta-feira (19/3). O horário de funcionamento será das 7 às 19 horas, todos os dias da semana.

O evento de lançamento será nesta quarta-feira (18/3), às 9h, no Espaço de Eventos do Paço Municipal. Apesar disso, A Prefeitura de Goiânia seguirá os protocolos para evitar a disseminação do novo coronavírus. Ou seja, o lançamento será feito em espaço aberto.

Sobre o coronavírus

Até o momento, Goiás conta com 9 casos confirmados de coronavírus. 2 em Anápolis, 2 em Rio verde e 5 em Goiânia.

Além disso, existem 83 casos suspeitos em investigação no Estado. Todos eles já tiveram amostras coletadas para a realização de exames. 54 foram descartados, com resultados dos testes negativos para o vírus. Por fim, não há confirmação de óbitos em Goiás.

O coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias.

A transmissão ocorre de pessoa para pessoa, por meio de contato com secreções contaminadas (gotículas de saliva, catarro) ou contato com objetos contaminados.

Os sintomas mais comuns da doença são febre, tosse e dificuldade para respirar.

De acordo com o Ministério da Saúde, o coronavírus apresenta uma transmissão menos intensa que o vírus da gripe. O período médio de incubação por coronavírus é de 5 dias, com intervalos que chegam a 12 dias, período em que os primeiros sintomas levam para aparecer desde a infecção.

O governo estadual divulgou uma série de ações higiênicas que podem ajudar os goianos a prevenirem o contágio.

Por fim, a melhor forma de prevenir o contágio é: