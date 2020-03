Produtos de prevenção ao coronavírus são furtados de posto de saúde, em Goiânia

Na madrugada do último domingo (15/3), produtos de prevenção ao coronavírus foram furtados de um posto de saúde do Conjunto Vera Cruz II, em Goiânia, na região oeste. Alguns medicamentos também foram levados da farmácia.

Conforme informações, os criminosos invadiram o local e levaram caixas de máscaras, galões de álcool em gel e luvas, produtos que são usados no combate a disseminação do novo coronavírus (Covid-19).

O furto foi descoberto pela manhã, no momento que os funcionários da unidade chegaram para trabalhar. Como perceberam tudo revirado, eles acionaram a polícia para tentar identificar os autores, mas até o momento ninguém foi preso.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, já estão sendo repostos os medicamentos levados da farmácia. Uma ocorrência foi registrada na delegacia da região pelo gestor do posto. A unidade continua em atendimento normal.

Além dos produtos de prevenção ao coronavírus que foram furtados de posto de saúde, laboratórios de Goiânia relatam escassez de insumos para teste do Covid-19

O aumento vertiginoso na procura pelo teste que detecta a presença do novo coronavírus no organismo levou a uma apontada escassez dos insumos usados no exame em laboratórios, planos de saúde e hospitais particulares de Goiânia. Diante do quadro, apenas pacientes com encaminhamentos médicos estão sendo atendidos nos laboratórios e hospitais privados.

A um veículo local, a operadora de planos de saúde Unimed, uma das maiores do país, informou que recebeu, na última sexta-feira, 50 pedidos para a realização do teste do novo coronavírus. Entretanto, a cooperativa adiantou que o teste só está sendo feito em pacientes com recomendação médica. O teste está sendo feito no Laboratório Unimed e Laboratório Padrão pelo custo de R$ 180.

Já o Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás (Ipasgo) informou que, até o momento, não registrou procura pelo exame, mas que já tem estrutura montada para coleta domiciliar. O Laboratório Órion, em Goiânia, também confirmou que só está atendendo procura de exames de detecção do novo coronavírus para pacientes que possuem indicação médica, “devido à grande demanda” registrada.

O aumento da procura de testes para o coronavírus acontece simultaneamente à divulgação por parte da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás do número de casos confirmados de Covid-19 no estado. Conforme a pasta, já são 9, com 83 casos suspeitos sendo investigados.