Senadores e vice-governador de Goiás se isolam após testes para coronavírus

Os senadores Luiz Carlos do Carmo (MDB) e Vanderlan Cardoso (PSD), e o vice-governador de Goiás Lincoln Tejota (Cidadania) estão isolados em suas residências, após fazerem testes para comprovar infecção pelo coronavírus. Os resultados dos exames devem sair nos próximos dias. Nove casos da doença já foram confirmados em Goiás, sendo dois em Anápolis, dois em Rio Verde e cinco em Goiânia.

Luiz Carlos do Carmo (MDB), por meio do Twitter, disse que sentiu febre e por ter tido contato com pessoas que estiveram com casos confirmados do Covid-19, se manterá em isolamento por sete dias.

“No fim de semana peguei um resfriado com febre. Por ter tido contato com pessoas que estiveram com casos confirmados do #Covid19, e seguindo as orientações do @minsaude, vou fazer hoje o exame. Tenho fé em Deus que não será nada. De toda forma, manterei 7 dias de isolamento”, escreveu.

Senador Vanderlan Cardoso diz estar bem, mas aguarda resultado dos testes para coronavírus em casa

Também por meio da rede social, o senador Vanderlan Cardoso (PSD) disse que teve contato direto e indireto com pessoas que estiveram com integrantes da comitiva do presidente Bolsonaro nos EUA, que já tem 14 casos confirmados. No entanto, ele não apresenta sintomas, mas, seguindo recomendação do Ministério da Saúde, fez os testes.

Tive contato com algumas pessoas que direta ou indiretamente estiveram com integrantes da comitiva do presidente Bolsonaro nos EUA. Não tenho sintomas, mas seguindo as recomendações do @minsaude, fiz o teste do #Covid19. Assim que o resultado for divulgado vou postar aqui [Twitter].

Vice-governador de Goiás também aguarda resultado de teste para coronavírus; Vice-Governadoria adota medidas

O vice-governador de Goiás, Lincoln Tejota (Cidadania), fez o teste na última quinta-feira (12/3) em um hospital particular da capital. Até a divulgação do resultado, o político está isolado em casa, separado dos filhos e da esposa.

Tejota disse que fez o teste por precaução e por se sentir um pouco “debilitado”, mas acredita não estar com coronavírus, uma vez que não teve contato com pessoas que tenham viajado recentemente.

Em razão do decreto de Emergência em Saúde Pública em Goiás, a Vice-Governadoria já adotou medidas de prevenção à propagação do novo coronavírus entre os servidores e destes, com o público. “É importante atendermos ao máximo às medidas constantes no decreto governamental, sem prejuízo à prestação do serviço, mas evitando as aglomerações e ajuntamentos interpessoais”, pontuou o vice de Caiado.