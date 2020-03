Teste de coronavírus do senador Vanderlan Cardoso dá negativo

Representante de Goiás no senado, Vanderlan Cardoso (PSD) não está com coronavírus. Resultado do exame saiu na tarde desta terça-feira (17/3) e confirma que o político não está com a doença. Além disso, sua esposa, seu filho e sua nora também fizeram o teste e todos deram negativo para o vírus.

O senador realizou o teste após entrar em contato com a comitiva do presidente Jair Bolsonaro que havia acabado de voltar dos EUA e que já contava com integrantes contaminados.

Além disso, Vanderlan Cardoso também entrou em contato com o deputado federal Cezinha de Madureira, do mesmo partido, que também está com coronavírus.

Por fim, em suas redes sociais, o senador agradeceu quem rezou por ele e sua família. Veja o post na integra:

“Meus amigos e amigas, graças a Deus resultaram negativos meu teste, da minha esposa @izauracardoso, do meu filho e da sua noiva para o Covid-19. Eu quero agradecer a cada um que fez orações para mim e minha família.

Peço agora para fazermos a nossa parte. Vamos redobrar os cuidados, evitar aglomerações e seguir as recomendações de nossas autoridades de saúde. Os profissionais de saúde já estão fazendo a parte deles muito bem. Nós, cidadãos, é que temos e evitar o contágio.

Obrigado!”

Coronavírus em Goiás

Até o momento, Goiás conta com 9 casos confirmados de coronavírus. 2 em Anápolis, 2 em Rio verde e 5 em Goiânia.

Além disso, existem 83 casos suspeitos em investigação no Estado. Todos eles já tiveram amostras coletadas para a realização de exames. 54 foram descartados, com resultados dos testes negativos para o vírus. Por fim, não há confirmação de óbitos em Goiás.

O coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias.

A transmissão ocorre de pessoa para pessoa, por meio de contato com secreções contaminadas (gotículas de saliva, catarro) ou contato com objetos contaminados.

Os sintomas mais comuns da doença são febre, tosse e dificuldade para respirar.

De acordo com o Ministério da Saúde, o coronavírus apresenta uma transmissão menos intensa que o vírus da gripe. O período médio de incubação por coronavírus é de 5 dias, com intervalos que chegam a 12 dias, período em que os primeiros sintomas levam para aparecer desde a infecção.