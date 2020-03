Acidente de trânsito deixa motociclista ferido, em Goiânia

Na tarde desta quarta-feira (18/3), um acidente de trânsito aconteceu no setor Sudoeste, em Goiânia. A ocorrência envolveu um carro e uma moto. O motociclista ficou ferido, apresentando uma fratura exposta em membro inferior.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), através das equipes da Unidade de Resgate (UR) e do Helicóptero do CBMGO, atuaram na ocorrência.

O motociclista, de 26 anos, estava consciente no momento em que foi socorrido. Além disso, após atendimento pré-hospitalar a vítima foi levada pelo helicóptero bombeiro ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL).

Por fim, o outro envolvido no acidente de trânsito, motorista do carro, não foi identificado. O Dia Online tentou entrar em contato com a CBMGO e a Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) para mais informações e não obteve respostas até a postagem dessa matéria.

Além do acidente de trânsito em Goiânia, menor de 16 anos é apreendido suspeito de matar outro de 14 em Anápolis

Um menor de 16 anos foi apreendido suspeito de matar a tiros outro adolescente, de 14 anos. O crime ocorre em fevereiro deste ano, em Anápolis, a 59 quilômetros de Goiânia, mas o suspeito foi apreendido nesta terça-feira (17/3), pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da cidade.

De acordo com informações da corporação, o menor é apontado como autor do homicídio qualificado praticado contra Guilherme Henrique Ferreira Custódio, de 14 anos. O assassinato ocorreu no dia 8 de fevereiro, no Setor Jardim Arco Verde.

No dia do crime, Guilherme foi atingido por vários disparos de arma de fogo. Ele chegou a ser socorrido e levado a um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Conforme apurado pelo GIH, antes de morrer, o adolescente teria relatado às pessoas que o socorreram quem teria atirado contra ele. A vítima conseguiu dizer ainda que devia dinheiro de drogas ao autor do crime.

O mandado de busca e apreensão contra o menor suspeito foi cumprido nesta terça-feira (17/3). Ele, que já possui anotações criminais por atos infracionais análogos aos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo, se encontra recolhido na Delegacia de Apuração de Atos Infracionais (DEPAI) de Anápolis e à disposição da Justiça.