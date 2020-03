Adolescente de 12 anos morre afogado em represa de Goiânia

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado, na tarde da última terça-feira (17/3), para atender uma ocorrência onde um adolescente, de 12 anos, morreu afogado em uma represa de Goiânia.

Conforme informações, o caso aconteceu no Bairro Floresta, na região noroeste da cidade, no momento que o adolescente estava nadando com outras crianças, mas, depois de alguns minutos, não foi mais visto.

Os bombeiros foram acionados para socorrer o menino, porém a morte foi constatada antes dele ser socorrido e levado para o hospital. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a retirada o corpo.

Além do adolescente, de 12 anos, que morreu afogado em represa de Goiânia, um jovem se afogou em Águas Lindas de Goiás

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) encontrou o corpo de um jovem vítima de afogamento na represa de uma chácara, no município de Águas Lindas de Goiás, a cerca de 204 quilômetros da capital.

Os mergulhadores dos bombeiros foram acionados na terça-feira (3/3), por volta de 17h30, para atender a ocorrência onde um jovem, de 17 anos, teria sumido em uma represa.

Conforme informações, o jovem entrou na represa da chácara, teria submergido e não foi mais visto. Diante disso, os bombeiros foram chamados por pessoas que estavam no local para auxiliar as buscas.

Em um trabalho rápido, os mergulhadores utilizaram a técnica de leque crescente (buscas em curvas) e localizou o corpo do jovem vítima de afogamento. O trabalho durou cerca de uma hora e meia. Após a retirada, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Recomendações e alertas para evitar afogamento em represa

Conforme recomendações dos bombeiros, em caso de banhos em represas é necessário que as crianças sempre estejam sendo supervisionadas pelos pais.

Já os adultos, é recomendável que sempre estejam acompanhados de outras pessoas para acessar lugares como este. Além disso, a profundidade ideal é quando a água estiver na altura máxima do umbigo.