Aparecida de Goiânia anuncia medidas de combate ao coronavírus

Na tarde desta quarta-feira (18/3), o prefeito interino de Aparecida de Goiânia, Veter Martins, e o secretário municipal de saúde, Alessandro Magalhães, realizaram uma live na página oficial do município no Facebook anunciando as medidas que serão tomadas em combate a pandemia de coronavírus. Foram anunciadas sete medidas básicas, tomadas em caráter de urgência após o surgimento do primeiro caso da doença na cidade.

Primeiramente, as autoridades orientaram a população a manter a calma. Ou seja, caso surgir sintomas leves, a população deve tomar os devidos cuidados em casa e ligar para o número 0800-646-1590, onde serão orientadas por profissionais da saúde. Já para sintomas graves, como falta de ar, deve-se procurar o atendimento médico presencial mais próximo. Este último também serve para quem apresentar os sintomas e está incluído no grupo de risco (idosos, pessoas com doenças crônicas e com imunidade baixa).

Segundo o secretário municipal de saúde de Aparecida de Goiânia, atualmente, existe apenas um caso de coronavírus confirmado. A mulher, que voltou dos EUA a pouco tempo, apresenta sintomas leves e está sendo tratada em casa. Além disso, o município não tem nenhum caso grave.

Por fim, ainda segundo o secretário, o município conta com 53 leitos de UTI para adultos e 10 leitos pediátricos.

Medidas da Prefeitura de Aparecida de Goiânia para combater o coronavírus

Primeiramente, Aparecida de Goiânia irá intensificar o atendimento a saúde da população nos próximos 90 dias. As Unidades Básicas de Saúde e os CAIS estarão voltados para atender pacientes com coronavírus, como também outros casos graves.

Acima de tudo, para ajudar no combate ao Covid-19, haverá a suspensão de 50% dos atendimento eletivos. A ideia é que as consultas padrões e de rotina podem aguardar.

Para evitar a rápida transmissão, visitas a pacientes estarão suspensas. Além disso, só serão aceitos acompanhantes que não estiveram em grupos de risco.

Nas próximas semanas, as secretárias trabalharão em regime de plantão. O objetivo é diminuir o trânsito da população e evitar a temida transmissão comunitária.

Por fim, haverá a suspensão do funcionamento de shoppings, academias, lojas, feiras, cinemas, restaurantes (inclusive do restaurante cidadão) e das igrejas de todas as religiões. Apenas farmácias e supermercados poderão ficar abertos. Para que a ordem seja seguida, haverá fiscalização pela cidade.