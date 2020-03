Coronavírus: Joel Sant’Anna, irmão de Alexandre Baldy, testa positivo

Joel de Sant’Anna Braga Filho, diretor de Articulação Política da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), e irmão de Alexandre Baldy, testou positivo para o novo coronavírus (Covid-19) e está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital Anis Rassi, no Setor Oeste, em Goiânia.

Conforme informações, o diretor esteve recentemente em Portugal, juntamente com a esposa, Gisela Maciel de Sant’Anna Braga, que trabalha do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Eles viajaram para o país no período de carnaval.

Há a suspeita de que a contaminação possa ter acontecido em Portugal, mas o vírus também pode ter sido transmitido em São Paulo. Joel esteve em locais com grandes índices de infectados, mas os sintomas da doença só se manifestaram agora, quase cinco dias após a viagem para São Paulo.

Joel de Sant’Anna Braga Filho é irmão do ex-deputado e atual secretário de Transporte Metropolitano de São Paulo, Alexandre Baldy. O irmão de Alexandre Baldy segue internado na UTI do Hospital Anis Rassi desde a última sexta-feira (13/3). Ele também apresenta um quadro de pneumonia e segue sob supervisão da equipe médica.

Coronavírus: ao contrário de Joel Sant’Anna, irmão de Alexandre Baldy, que testou positivo, senador Vanderlan Cardoso testou negativo

Representante de Goiás no senado, Vanderlan Cardoso (PSD) não está com coronavírus. Resultado do exame saiu na tarde de terça-feira (17/3) e confirma que o político não está com a doença. Além disso, sua esposa, seu filho e sua nora também fizeram o teste e todos deram negativo para o vírus.

O senador realizou o teste após entrar em contato com a comitiva do presidente Jair Bolsonaro que havia acabado de voltar dos EUA e que já contava com integrantes contaminados.

Além disso, Vanderlan Cardoso também entrou em contato com o deputado federal Cezinha de Madureira, do mesmo partido, que também está com coronavírus.

Por fim, em suas redes sociais, o senador agradeceu quem rezou por ele e sua família. Veja o post na integra: