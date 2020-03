Coronavírus: voos para Goiânia têm cancelamentos em massa

Os voos para Goiânia, capital de Goiás, com origem em estados brasileiros estão sendo cancelados em grande quantidade desde que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), anunciou na noite da última terça-feira (17/3) que está negociando para o fechamento temporário do Aeroporto de Goiânia. Só na manhã desta quarta-feira (18/3), constam oito voos cancelados ao longo do dia nos registros da Infraero, que tinham como origem lugares como São Paulo e Belo Horizonte.

Na parte da manhã de hoje, segundo os dados da Infraero, cinco voos que teriam como destino o Aeroporto Santa Genoveva, de Goiânia, foram cancelados. Entre as cidades de origem estão: São Paulo (SP), Guarulhos (SP), Campinas (SP) e Belo Horizonte (MG). Apenas um foi confirmado, com o horário de 9h32.

No turno vespertino, voos com origem em São Paulo e Minas Gerais também foram cancelados. Dos voos que constam registro no site da Infraero, apenas um está confirmado. Os que não foram cancelados, estão com status de previstos.

Voos para Goiânia podem parar por completo como medida de contenção do coronavírus

Novas medidas de contenção do novo coronavírus anunciadas recentemente pelo governo de Goiás, juntamente com a Prefeitura de Goiânia, estabeleceram novas diretrizes para os goianos. Entre as novas medidas está o fechamento de estabelecimentos, desta vez de bares, restaurantes, academias e cinemas. Ainda segundo o decreto, quaisquer eventos que ocorra a aglomeração de pessoas estão vedados, bem como festas, shows, circos, parques de diversões, exposições, boates, casas noturnas,teatros. Durante o anúncio do decreto, o governador Ronaldo Caiado disse, em um vídeo publicado no Twitter, que também está negociando o fechamento do Aeroporto de Goiânia, o que pode para por completo os voos por período determinado.

Os restaurantes podem funcionar somente na modalidade delivery. Uma nota técnica deve ser divulgada ainda nesta terça-feira (17/3) pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).

Caiado também determinou o fechamento de shoppings e feiras livres. Na última segunda-feira (16/3), também foi determinada a suspensão das aulas em todos os níveis educacionais, que deve ser cumprida até a próxima quarta-feira (18/3).