Depois de Jataí, Aparecida confirma primeiro caso de coronavírus

O primeiro caso de coronavírus em Aparecida de Goiânia foi confirmado na manhã desta quarta-feira (18/3), logo depois de Jataí também fazer o primeiro registro. Em Aparecida, trata-se de uma mulher, de 52 anos, que mora na Espanha e está na cidade visitando familiares.

Conforme dados da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO), 12 casos já foram confirmados em Goiás, sendo cinco em Goiânia, três em Rio Verde, três em Anápolis, dois em Jataí e um em Aparecida de Goiânia.

Os três últimos casos do Covid-19 no estado de Goiás foram confirmados em menos de 24 horas, sendo em Rio Verde, Jataí e Aparecida de Goiânia, respectivamente. Os casos suspeitos já subiram para 230.

Na última segunda-feira (16/3), a prefeitura decretou situação de emergência em Saúde Pública no Município de Aparecida de Goiânia para o enfrentamento da pandemia provocada pelo coronavírus.

Além de Aparecida de Goiânia, Jataí também registrou primeiro caso de coronavírus nesta quarta-feira (18/3)

O primeiro caso de coronavírus foi confirmado em Jataí, na região Sudoeste de Goiás. O comunicado foi feito na manhã desta quarta-feira (18/3), pelo prefeito Vinicius Luz, em uma transmissão ao vivo em uma rede social, ao lado do secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Bandeira.

Trata-se de uma mulher, de 52 anos, que mora na Espanha, mas está na cidade visitando parentes. Após apresentar sintomas da Covid-19, causada pelo coronavírus, a paciente ficou internada por dois dias no Hospital das Clínicas da cidade. Com a melhora no quadro de saúde, ela foi liberada para ficar em isolamento domiciliar. O resultado foi liberado hoje.

O secretário Luiz Carlos Bandeira reforçou que não há motivo para pânico, uma vez que a Secretaria já estava tomando todas as providências técnicas. O prefeito também ressaltou que todas as medidas restritivas foram tomadas, para a segurança da população.

Rio Verde confirma terceiro caso de coronavírus

No início da noite desta terça-feira (17/3), o prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale, confirmou o terceiro caso da doença na cidade. De acordo com ele, os dois novos casos tiveram contato com a primeira paciente confirmada. Em vídeo, ele reforçou que foi “determinado o isolamento domiciliar de sete dias para TODAS as pessoas que retornarem de viagens do exterior ou das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.”

Hoje (18/3), o gestor municipal atualizou o número de casos monitorados. Agora são: 3 casos confirmados; 26 casos negativos; e 50 pessoas em monitoramento. “Qualquer emergência ou esclarecimento, ligue em nossa Central de Combate ao Coronavírus (64) 9 9205-2617”, escreveu ele.