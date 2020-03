Força-tarefa prende quadrilha que roubava rodas e pneus de caminhões, em Goiás

Uma força-tarefa entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) e a Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar), prendeu uma quadrilha que roubava rodas e pneus de caminhões, em Goiás.

A ação integrada aconteceu na manhã desta terça-feira (17/3), no km 132 da BR-060, no município de Goiânia, quando foram recuperados 33 conjuntos de rodas e pneus roubados de caminhões.

Três integrantes da associação criminosa foram presos durante a ação; eles tentaram fugir, mas foram capturados com a ajuda da patrulha aérea e cães farejadores. Há a suspeita de que a quadrilha agia também no estado de Minas Gerais.

A prisão da quadrilha que roubava rodas e pneus de caminhões, em Goiás

Conforme informações, a investigação começou depois que alguns furtos e roubos de caminhões e carretas foram registrados em Goiás e Minas Gerais. O objetivo era subtrair as rodas e pneus dos veículos. Com as investigações, foi possível pontuar os locais que os suspeitos mais agiam e identificar alguns veículos utilizados por eles.

Diante disso, os policiais identificaram o motorista da associação criminosa e fecharam o cerco policial em vários pontos do estado, visto que um transporte dos objetos furtados poderia ser feito essa semana.

Quando os suspeitos estavam na BR-060, avistaram os policiais e empreenderam fuga em um matagal, próximo ao Parque Ecológico de Goiânia. Os policiais então solicitaram apoio da patrulha aérea e cães farejadores para encontrar os três fugitivos. que foram capturados em seguida.

Ao fiscalizar a carreta abandonada, os policiais encontraram 33 conjuntos de rodas e pneus de caminhões no compartimento de cargas. Em seguida, um caminhão e uma carreta sem as rodas foram localizados abandonados na zona rural de Santa Helena, próximo a BR-452.

Veja o vídeo dos veículos abandonados:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s98eecd7e828ac410671952cfa8126f1d’]