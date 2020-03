Hugo diminui visitas e veta entrada de pessoas com sintomas de resfriado

O Hospital de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz, o Hugo, adotou várias medidas para barrar avanço da Covid-19, causada pelo novo coronavírus. Entre essas medidas estão a diminuição dos dias de visitas e trocas de acompanhantes. Além disso, visitantes com sintomas similares a resfriados também podem ser proibidos de entrar na unidade de saúde. As mudanças entram em vigor nesta quarta-feira (18/3).

De acordo com a direção do Hugo, as medida visam “dar maior segurança e menor exposição aos pacientes internados, seus acompanhantes e trabalhadores da unidade” A diretora-geral da unidade de saúde, Dulce Xavier, explica que é necessária uma ação positiva de enfrentamento para conter ao máximo os casos de contaminação. “Precisamos ser severos nessa fase de disseminação dessa pandemia global para garantir a amplitude das políticas públicas e todo o esforço para barrar o avanço da doença.”

Mudanças nas visitas a pacientes internados no Hugo

Segundo a portaria baixada pelo Hugo, as visitas a pacientes internados serão limitadas a apenas três dias da semana, sendo às terças, quintas-feiras e domingos. A mudança é válida tanto para pacientes que estão nas enfermarias quanto para os que estão internados nas Unidades de Terapia Intensivas (UTIs). Além disso, poderá entrar um acompanhante por paciente por dia.

Ainda conforme a determinação, na recepção social os colaboradores estão orientados a redobrarem a atenção com pessoas com sintomas similares a resfriados. A partir desta quarta-feira (18/3), a supervisão está autorizada a vetar a entrada de visitantes e acompanhantes nessas condições.

Casos de coronavírus em Goiás

O último boletim da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), divulgado nesta terça-feira (17/3), informou que há nove casos da covid-19 confirmados em Goiás, sendo cinco de Goiânia, dois de Rio Verde e dois de Anápolis. Durante a noite, a prefeitura de Rio Verde comunicou que um 3º caso foi confirmado na cidade.

Há 162 casos suspeitos em investigação no estado e todos já tiveram amostras coletadas para a realização de exames. Outros 53 foram descartados, com resultados dos testes negativos para o vírus. Não há confirmação de óbitos em Goiás. Um novo boletim será divulgado pela SES-GO na tarde de hoje.