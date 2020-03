Major da PMGO, acusado de agredir estudante, é flagrado com carro furtado

Um major da Polícia Militar de Goiás (PMGO) foi flagrado com um carro furtado e placa clonada, na BR-414, em Corumbá, região central do estado. Se trata de Augusto Sampaio de Oliveira Neto, acusado de agredir o estudante universitário Mateus Ferreira da Silva com um cassetete na cabeça, durante um protesto em Goiânia. O caso da agressão ocorreu em 2017, quando Sampaio ainda era capitão.

De acordo com informações da ocorrência, registrada no último dia 14, o major conduzia um Jeep Renegade que tinha registro de roubo e placa clonada. Ele foi abordado por outros policiais militares, que agiram juntamente com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Após a abordagem, Augusto Sampaio foi encaminhado para a Central de Flagrantes. Durante o depoimento, o major alegou que não conhecia a procedência ilícita do carro, declarando ainda “estar com o carro de boa-fé, que ele foi envolvido em uma negociação de uma caminhonete Dodge/Ram e estava apenas como garantia de pagamento do restante da dívida”.

PMGO diz que instaurou inquérito policial; major acusado de agredir estudante foi liberado

Após ser ouvido pela polícia, o major foi liberado. A defesa disse que ele foi vítima da situação, reafirmando que ele não tinha conhecimento do histórico de furto do veículo.

O carro foi apreendido e será periciado. De acordo com o delegado de Corumbá, Rodrigo Luiz Jayme, que atendeu a ocorrência, o laudo da perícia e mais depoimentos podem ajudar na conclusão do inquérito policial, que deverá ser encaminhado ao Poder Judiciário.

Em nota, a PM de Goiás informou que “instaurou inquérito policial e liberou o condutor, sendo realizado compromisso de apresentar a pessoa da qual teria comprado o veículo em questão.”

Leia a nota na íntegra: