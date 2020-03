PC investiga quadrilha que fraudava cartões bancários, em Goiás

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), deflagrou na manhã de terça-feira (17/3), uma operação que investiga uma quadrilha que fraudava cartões bancários, em Goiás.

A ação, batizada de “Operação Iteration”, cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em residências dos suspeitos de cometer as fraudes. O objetivo foi a apreensão de eletrônicos e documentos que comprovem a prática delituosa.

De acordo com a Polícia Civil, o grupo fazia saques e simulava compras para tentar esgotar os limites dos cartões, antes que a vítima percebesse o golpe e realizasse o bloqueio. Os cartões, furtados e clonados, eram utilizados tanto na função débito, quanto no crédito. No caso da simulação de compras, os golpistas ficavam com uma máquina exclusiva para copiar os dados dos cartões, a fim de viabilizar os golpes.

Após o encerramento das diligências, o inquérito policial deve ser concluído e remetido ao Poder Judiciário. No total, cinco suspeitos serão indiciados pela prática dos crimes de estelionato e associação criminosa.

A Polícia Civil ressalta que alguns dos suspeitos já possuem passagens pela prática de crimes da mesma natureza. Durante a Operação Iteration, foram cumpridos apenas mandados de buscas, não houve mandados de prisão.

Além do caso da quadrilha que fraudava cartões bancários, um estelionatário foi preso com máquinas para fabricação de cartões, em Goiás

Um estelionatário foi preso, no dia 22 de janeiro, com duas máquinas para fabricação de cartões de crédito e débito. O flagrante aconteceu em Goianésia, interior de Goiás e a ação foi denominada como “Operação Ostentação”.

Os policiais civis cumpriram a mandados de busca e apreensão na casa de um homem que estava sendo investigado pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e crimes contra a relação de consumo (produtos falsificados).

Durante a investigação, a equipe de inteligência da PCGO constatou que o homem possuía duas identidades falsas, com nomes, CPFs e RGs diferentes. Essas identidades estão vinculadas com empresas ativas e contas bancárias.

Além disso, ainda foi apreendido um veículo de luxo avaliado em R$ 150 mil, que também está vinculado a um dos falsos CPFs do investigado. Todo material apreendido foi encaminhado para a delegacia de Goianésia, juntamente com o preso, para a realização dos procedimentos cabíveis, ficando à disposição do Poder Judiciário local.