PM de Goiás cria comitê gestor de crise para coronavírus

Devido à pandemia do coronavírus e ao clima de preocupação que tomou conta da população, a Policia Militar do Estado de Goias (PMGO) instituiu o Comitê Gestor de Crise (CGC), no âmbito da Instituição, para tratar de medidas a serem tomadas pelos policiais para o combate à proliferação do novo coronavírus que causa a Covid-19.

O CGC foi criado através da Portaria 12.955/2020-PM, e na última terça-feira (17/3) já contou com sua primeira reunião no Gabinete da Chefia do Estado Maior. O objetivo do encontro foi “discutir e delimitar ações concretas de prevenção e orientação aos policiais militares”. As providências ora formatadas serão devidamente divulgadas nos meios de comunicação oficiais da Corporação.

O Comitê tem como presidente o coronel PM Delso do Prado Mesquita Junior, que chefia o departamento de Estado Maior Estratégico da PMGO, e vários oficiais que ocupam funções estratégicas na Instituição, no intuito de desenvolver ações para subsidiar e assessorar o Comando da Corporação na adoção de procedimentos de prevenção a infecção e propagação do Coronavírus.

Além da PM de Goiás, Judiciário goiano também está tomando providências contra o coronavírus

Até agora, o Poder Judiciário goiano adotou algumas medidas no sentido de evitar a propagação da doença causada pelo coronavírus, o Covid-19. Na última quarta-feira (11/3), o Decreto Judiciário nº 557/2020 determinou que magistrados e servidores que retornarem de viagem, de férias ou afastamentos legais, de países estrangeiros devem desempenhar suas atividades funcionais via teletrabalho/home office durante 14 dias, contados a partir da data de retorno ao Brasil.

Além disso, uma portaria conjunta assinada pelo desembargador Walter Carlos Lemes e o corregedor Kisleu Maciel Dias, suspendeu todos os eventos que seriam realizados no TJ-GO. Na sexta-feira (13/3), o Decreto 582/2020 autorizou o teletrabalho para o grupo de risco, como pessoas com mais de 60 anos ou que possuem doenças crônicas.