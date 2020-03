Sorteio de barracas na Rodovia dos Romeiros é suspenso

O sorteio das barracas instaladas às margens da Rodovia dos Romeiros, durante a Festa de Trindade, foi suspenso pelo período de 15 dias, por conta da pandemia do coronavírus. No entanto, de acordo com a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), as inscrições seguem abertas no site da autarquia até que a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) defina sobre a realização do evento, que ocorre anualmente no mês de junho.

O sorteio seria realizado no dia 30 de março, na sede da agência. Conforme a nota, também está suspensa a palestra sobre segurança e regras de funcionamento das barracas com representantes do Corpo de Bombeiros, Goinfra, Vigilância Sanitária e Sebrae, que seria realizada na mesma data.

A suspensão do sorteio é válida por 15 dias. Nesse período será definida uma nova data ou o cancelamento definitivo da Festa de Trindade.

Inscrições para barracas na Rodovia dos Romeiros

Estão abertas, desde o dia 10 de março, as inscrições para as barracas às margens da Rodovia dos Romeiros, para o comércio durante Festa do Divino de Pai Eterno, em Trindade. O prazo para cadastro segue aberto até o dia 22. São 166 pontos disponíveis e os requerimentos devem ser feitos no site: www.goinfra.go.gov.br.

Segundo a Goinfra, o interessado deve ter mais de 18 anos, apresentar cópias da carteira de identidade, CPF e comprovante de endereço. A data para o sorteio dos pontos deve ser divulgada após o fim do período de inscrições.

Dúvidas sobre a inscrição, instalação e funcionamento das barracas podem ser esclarecidas na Coordenação de Administração da Faixa de Domínio da Goinfra, pelo telefone (62) 3265-4309.

Pecuária de Goiânia já foi adiada

A Pecuária de Goiânia 2020, prevista para o período de 15 a 24 de maio, foi adiada por tempo indeterminado. A decisão foi comunicada pela Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA) no início da tarde desta terça-feira (17/3). A medida atende os protocolos de prevenção e controle da disseminação do novo coronavírus (Covid-19).

Um novo decreto do Governo de Goiás determina a suspensão, a partir desta quinta-feira (19/3), por 15 dias, de todas as atividades em feiras, incluindo feiras livres, também em shoppings centers e nos estabelecimentos situados em galerias ou polos comercias de rua atrativos de compras.

A lista inclui ainda cinemas, clubes, academias, bares, restaurantes, boates, teatros, casas de espetáculos e ainda clínicas de estéticas. O decreto suspende também atividades de saúde bucal/odontológica, pública e privada, exceto aquelas relacionadas ao atendimento de urgência e emergência.