Aparecida de Goiânia: confira o que abre e fecha nos próximos 30 dias

Começaram a valer nesta quinta-feira (19/3) as medidas anunciadas ontem pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia para conter a propagação do novo coronavírus na cidade. Dessa maneira, as ações buscam evitar a aglomeração de pessoas, com o intuito de impedir a contaminação em massa com a doença na cidade e em todo o estado.

Grande parte dos estabelecimentos comerciais têm de fechar as portas a partir de hoje. Assim, o Procon Municipal vai fiscalizar os comércios que devem paralisar suas atividades. Também, segundo a assessoria da prefetura, irá redobrar a inspeção de preços de produtos utilizados na prevenção do coronavírus, nos estabelecimentos que continuarão funcionando.

Continuam funcionando

Nos próximos 30 dias continuam funcionando supermercados, que podem limitar a venda de produtos utilizados na prevenção ao coronavírus. Além disso, padaria, farmácias, postos de combustíveis e atividades delivery podem funcionar.

Não podem funcionar

De acordo com o decreto da prefeitura de Aparecida de Goiânia, não podem funcionar bare, restaurantes, lojas de rua, distribuidora de bebidas, shoppings centers, cinemas e academias. Além disso, feiras populares, camelódromos, clubes recreativos, boates, exposições, casas de espetáculos, anfiteatros, shows, museus e bibliotecas.

Prestação de serviços públicos em Aparecida de Goiânia

Um decreto municipal assinado pelo prefeito em exercício, Veter Martins, traz determinações também relacionadas à prestação do serviço público, a excursões na cidade e cerimônias religiosas. Assim, seguem abertos órgãos públicos municipais que prestam serviços essenciais (saúde, limpeza e segurança pública). Os demais órgão públicos serão fechados.

Na cidade ficam proibidas a permanência de mais de 8 pessoas nas salas de velórios de funerárias e de cemitérios. Também quaisquer eventos em áreas comuns de condomínios.

Nos próximos 30 dias estão suspensos cultos, missas, reuniões e quaisquer outras atividades religiosas. Também excursões (turísticas ou não), campeonatos esportivos de qualquer natureza (oficiais ou não), entrevistas coletivas e estágios (exceto para estudantes de medicina e enfermagem que estão no último período).

Também estão suspensas visitas domiciliares de agentes comunitários de saúde que estão nos grupos de risco (eles receberão férias ou serão remanejados para atividades administrativas). A medida vale para visitas hospitalares e em comunidades terapêuticas e abrigos e para atendimento presencial na Central de Regulação (Pró-reg).