Bebê de 7 meses sofre lesões no abdômen e é levada para hospital de Goiânia

Durante a tarde desta quarta-feira (18/3), uma bebê, de 7 meses, foi levada em estado grave de Senador Canedo para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, após sofrer lesões do abdômen.

Conforme informações, os pais da criança afirmaram que ela teve um acidente doméstico e então solicitaram apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu).

A menina, que mora em Senador Canedo, foi socorrida com graves lesões no abdômen e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

Entretanto, devido a gravidade, ela precisou ser transferida pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), para o Hugol, na região noroeste de Goiânia. Consciente, ela apresentava trauma na região abdominal.

Os pais não informaram o que teria causado o acidente doméstico que a menina sofreu.

Além da bebê de 7 meses que sofreu lesões no abdômen e foi levada para hospital de Goiânia, outra caiu da sacada, em Trindade

Uma menina, de 4 anos, caiu da sacada de um prédio, no último dia 14 de janeiro, em Trindade, na região metropolitana de Goiânia. Conforme informações, a menina estava com a irmã brincando na sacada e subiu na parte mais elevada, momento que caiu do local.

A criança caiu no gramado, de uma altura de aproximadamente 10 metros. A menina foi socorrida e reclamou de dores nas costas.

Apesar a queda, a menina não teve fraturas e apresentou somente um hematoma no rosto. O Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender a ocorrência e os militares acreditam que a grama tenha amortecido a queda da menina.

Ela foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otário Lage de Siqueira (Hugol), onde passou por exames. Ela ficou quatro dias na unidade hospitalar e teve apenas ferimentos leves.