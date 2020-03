Colaboradores protestam por fechamento de call centers, em Goiânia

Colaboradores de call centers de Goiás protestam, na tarde desta quinta-feira (19/3), pela suspensão das atividades, em cumprimento ao decreto do Governo de Goiás, que entrou em vigor hoje. Antes da manifestação, o Dia Online recebeu várias denúncias de falta de álcool em gel e o não cumprimento de outras recomendações da Secretaria de Saúde, para prevenção ao coronavírus.

Informações preliminares apontam que funcionários de aos menos três empresas de telemarketing fazem ações, inclusive da BTCC – Conexão Cliente, a Oi, localizada às margens da BR-153, em Goiânia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a rodovia está fechada no sentido sul, na via lateral, em frente a empresa.

De acordo com uma colaboradora da BTCC, que não vai ser identificada, na quarta-feira (18/3) alguns colegas foram liberados, mas somente os que integravam o grupo de risco. No entanto, ela ressalta que todos estão expostos ao perigo, uma vez que falta álcool em gel, a ventilação é insuficiente e trabalham muitas pessoas em um só local.

Sindicato diz que distribuirá álcool gel para colaboradores em portarias de call centers

Em conversa com o Dia Online, o Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações e Teleatendimento (Sinttel-GO) informou que todos os call centers estão se mobilizando para fazer paradas. Além disso, o próprio Sindicato irá, a partir de hoje, percorrer as portarias distribuindo álcool gel e orientando os trabalhadores sobre prevenção.

A reportagem tenta contato com a empresa desde esta quarta-feira (18/3), mas até o momento não fomos respondidos. O espaço está aberto para posicionamento.

Redução de 50% das atividades em call centers de Goiás

Diante do decreto do governo estadual determinando o fechamento do comércio, que entrou em vigor nesta quinta-feira (19/3), o Sinttel-GO emitiu uma nota pedindo às empresas para que diminuam ao menos 50% das atividades nos call centers de Goiás.

Em nota, o Sinttel-GO recomenda ainda que o decreto seja cumprido “tendo em vista o risco eminente de vida, dando aos trabalhadores férias coletivas como orienta o documento emitido pelo Governo Estadual.” O documento do governo de Goiás visa evitar aglomerações e assim prevenir o contágio pelo coronavírus.

No texto, o sindicato também faz um apelo à população para que evite ligar para empresas de call center. “Vivemos um momento em que a compaixão com o próximo é essencial. Nossa categoria depende da compreensão de toda a sociedade”, reforça a nota.

Já aos colaboradores dos call centers, o Sinttel-GO disponibiliza um link (https://www.abaixoassinado.org/abaixoassinados/49329) para um abaixo assinado online, que tem como objetivo “solicitar apoio ao Governador do Estado para cobrar um posicionamento das empresas prestadores de serviços de telecomunicações quanto às medidas que estão sendo adotadas para contenção da pandemia e a garantia da segurança dos trabalhadores.”