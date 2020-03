Coronavírus: concurso da Prefeitura de Goiânia ainda é mantido; inscrições abertas

Apesar da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o concurso da Prefeitura de Goiânia, por enquanto, ainda está mantido e as inscrições já estão abertas. O edital prevê o preenchimento de 1.531 vagas em diversos níveis de escolaridade.

Segundo informações, não há necessidade momentânea da suspensão do concurso, pois as provas estão marcadas somente para o fim de abril, quando escolas e universidades já devem ter o funcionamento normalizado. Entretanto, caso não esteja, há possibilidade de adiamento das provas.

O prazo para se inscrever começou nesta quinta-feira (19/3) e segue até o próximo dia 8 de abril. Para realizar a inscrição, o candidato deve acessar o endereço eletrônico do Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás (UFG), que organiza o concurso.

A taxa de inscrição varia conforme o nível de escolaridade, veja:

Nível fundamental completo e incompleto: R$ 60,00

Nível médio/ técnico: R$ 80,00

Nível superior: R$ 120,00

O candidato pode solicitar isenção do pagamento caso se encaixe em alguma das condições estabelecidas no edital, que é fazer parte de família de baixa renda, com inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal; ser doador de sangue ou medula óssea.

As vagas para o concurso da Prefeitura de Goiânia

As oportunidades são voltadas para as áreas de saúde, educação e assistência social. De acordo com o prefeito Iris Rezende (MDB), atualmente, essas são as áreas que apresentam maior déficit de pessoal.

Confira abaixo a lista de cargos ofertados: