Coronavírus: Em Anápolis, decreto limita entrada de pessoas em supermercados

Uma medida publicada nesta quinta-feira (19/3) pela Prefeitura de Anápolis, em acréscimo ao decreto nº 44.700, de 17 de março, especifica regras na questão do acesso a determinados estabelecimentos de necessidades básicas do município. A nova medida limita a entrada de pessoas em supermercados e farmácias com o objetivo de evitar aglomerações e conter e propagação do novo coronavírus.

Agora, com a nova medida, fica limitada a entrada de apenas uma pessoa da família para fazer compras nos estabelecimentos mencionados. Nas filas de espera, tanto para acessar o comércio quanto dos caixas de pagamento, deverá ser respeitada a distância de 1,5 metro entre cada cidadão.

O não cumprimento das determinações previstas acarretará sanções administrativas advindas do poder de polícia.

Medidas para contenção do coronavírus e preparo de hospitais para pacientes com Covid-19 têm sido tomadas pelo governo de Goiás

O governo de Goiás anunciou uma série de medidas voltadas exclusivamente para a área da saúde, com o intuito de expandir os espaços nos hospitais do estado e preparar a estrutura para o recebimento e tratamento de pacientes com a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Conforme a portaria do governo de Goiás, diversas mudanças e suspensões devem ser aplicadas nas unidades hospitalares do estado para a estruturação do atendimento aos pacientes com Covid-19, a doença do coronavírus.

São elas: