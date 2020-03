Galeria Cidade: projeto em Aparecida de Goiânia valoriza arte urbana

Aparecida de Goiânia deve ficar repleta de arte urbana, em breve! É que a Prefeitura da cidade iniciou o projeto “Galeria Cidade”, que tem como objetivo fomentar a arte urbana e valorizar o patrimônio público do município. Assim, a ideia é dar visibilidade aos espaços públicos e à arte produzida localmente. Desta forma, o projeto contempla inicialmente 20 pontos que receberão intervenções de artistas em diferentes regiões da cidade.

O primeiro a receber o projeto é o viaduto Vereador João Antônio Borges, na Avenida São Paulo, na Vila Brasília. A inauguração do local é prevista para 26 de julho. O eixo recebeu intervenções do artista plástico Marcelo Costa. Assim, a poética visual retrata a cultura de Aparecida de Goiânia, como os violeiros, catireiros, movimento afrodescendente, folia de reis e outras tradições.

O artista, responsável pelo cenário do viaduto, comemorou o resultado. “Cada um tem sua forma de fazer cultura. Me sinto honrado em participar desse projeto que vai dar um novo conceito de tradição cultural para o povo de Aparecida. Assim, quem visitar nossa cidade vai ver as nossas artes. Os espaços públicos precisam ser tomados por arte, porque onde tem arte tem reflexão”, sublinhou Marcelo Costa.

O secretário executivo de Cultura e Turismo, Guido Marco, destacou que o projeto cria diálogo com a cultura local. “A arte contribui para a valorização da cultura do município. Além disso, ajuda a reorganizar um novo conceito para os espaços públicos. Vamos levar o cenário de arte urbana para outros pontos como forma de restaurá-los com a manifestações artísticas”, afirmou.

Arte espalhada por Aparecida

O projeto Galeria Cidade prevê também a revitalização com arte urbana do Centro histórico de Aparecida. Além disso, o Estádio Annibal Batista de Toledo e os CEUS das Artes da Cidade Vera Cruz e Parque Flamboyant devem receber intervenções. Também haverá painéis de arte urbana no Complexo Artístico Distrito Urbano, no Setor Independência Mansões.

A Tintas Luztol, que é uma empresa goiana, é parceira da iniciativa e está doando todo o material para a realização do projeto. E não… Esse “merchan” não foi o estagiário que deixou passar. É consciente porque o Aproveite a cidade achou o Galeria Cidade super legal! Já pode patrocinar a gente também, Luztol.