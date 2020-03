Homem morre após cair em máquina de fertilizantes, em Catalão

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado, na tarde desta quarta-feira (18/3), para atender uma ocorrência de salvamento, onde um homem morreu após cair em uma máquina de fertilizantes, em Catalão, a cerca de 260 quilômetros de Goiânia, no Sudeste de Goiás.

Conforme informações, o acidente aconteceu no momento que a vítima, de 26 anos, trabalhava em uma empresa na zona rural de Catalão. Ele teria sido triturado pela máquina.

Segundo testemunhas, o trabalhador passava em cima da tampa da máquina de fertilizantes, que estava com tapumes, quando cedeu e o homem caiu dentro do equipamento, momento que teve partes do corpo trituradas. Trabalhadores informaram que ele estava na empresa desde janeiro e atuava como auxiliar de produção.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer a vítima, mas ela morreu ainda no local. Os militares precisaram rodar a máquina manualmente para retirar o corpo do maquinário. Entretanto, alguns órgãos acabaram se misturando aos fertilizantes.

Além do homem que morreu após cair em máquina de fertilizantes, em Catalão, outro morreu esmagado por rampa hidráulica em Caldas Novas

Na manhã do último dia 2 de fevereiro, um homem morreu esmagado por rampa hidráulica, na cidade de Caldas Novas, a 171 quilômetros de Goiânia.

Na ocasião, o Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender a ocorrência, porém a vítima morreu na hora.

De acordo com informações da corporação, na região do Britadouro, na GO-139, o motorista de uma carreta usava uma rampa hidráulica para descer uma escavadeira de cima do caminhão. Em certo momento, ao soltar as rampas por onde descem a máquina, o homem não viu um trabalhador que passava atrás do veículo.

Infelizmente, a rampa acabou esmagando a vítima, que morreu na hora. O homem foi identificado como Jovair Adão Severino da Cruz, de 43 anos. Ele é morador da cidade de Caldas Novas.

O Corpo de Bombeiros isolou o local do acidente e acionou o Instituto Médico Legal (IML) para recolher o corpo da vítima.