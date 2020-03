Irmão de Alexandre Baldy melhora e deve receber alta em breve

O Diretor de Articulação Política da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) e irmão de Alexandre Baldy, Joel de Sant’Anna Braga Filho, apresentou melhora no quadro clínico de coronavírus e deve receber alta em breve.

Nesta quarta-feira (18/3), Joel recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) , após ter sido diagnosticado com coronavírus e agora está em apartamento. Ele foi internado na última sexta-feira (13/3) no Hospital Aniss Rassi, no Setor Oeste, em Goiânia.

Conforme familiares, apesar da melhora, o diretor segue em isolamento e aguarda 48 horas sem febre para receber alta do hospital. Ele também foi diagnosticado com pneumonia, além de sofrer de asma e bronquite.

Joel de Sant’Anna Braga Filho é irmão do ex-deputado e atual secretário de Transporte Metropolitano de São Paulo, Alexandre Baldy. Conforme informações, o diretor esteve recentemente em Portugal, juntamente com a esposa, Gisela Maciel de Sant’Anna Braga, que trabalha do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Eles viajaram para o país no período de carnaval.

Há a suspeita de que a contaminação possa ter acontecido em Portugal, mas o vírus também pode ter sido transmitido em São Paulo. Joel esteve em locais com grandes índices de infectados, mas os sintomas da doença só se manifestaram agora, quase cinco dias após a viagem para São Paulo.

Irmão de Alexandre Baldy teve reunião na Alego um dia antes de ser internado

Na última quinta-feira (12/3), quando já havia sentido sintomas do coronavírus, Joel de Sant’Anna teve reunião na Alego com pelo menos 12 pessoas, quatro deles são diretores. Na segunda-feira da semana passada (9/3), ele se reuniu com integrantes da mesa diretora para discutir medidas de combate ao novo coronavírus.

Em alerta, pelo menos sete políticos fizeram exames para verificar se foram contagiados com o Covid-19. Outros políticos que tiveram contato com Joel ainda não apresentaram sintomas e não fizeram exames, mas seguem em isolamento. A Assembleia suspendeu as atividades no começo desta semana.