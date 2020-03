Medidas do governo preparam hospitais de Goiás para pacientes com coronavírus

O governo de Goiás anunciou uma série de medidas voltadas exclusivamente para a área da saúde, com o intuito de expandir os espaços nos hospitais do estado e preparar a estrutura para o recebimento e tratamento de pacientes com a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

As medidas, anunciadas na última quarta-feira (18/3), vêm após o governo do Estado recomendar o isolamento social para evitar a propagação do novo vírus, uma vez que sua alta taxa de transmissão é uma das maiores preocupações das autoridades.

De acordo com o governo, a portaria da Secretaria de Estado de Saúde (SES-GO), nº 508 de 2020, objetiva reduzir “o fluxo convencional dos hospitais estaduais para que as estruturas tenham capacidade de receber pacientes com covid-19, que precisam de isolamento”. Entretanto, o governo enfatiza que a portaria em questão não interrompe o funcionamento nem o atendimento regular das unidades, “mas cria um sistema que visa priorizar o socorro a quadros mais graves”.

Veja as alterações nos atendimentos e espaços em hospitais de Goiás para o recebimento de pacientes com coronavírus

Conforme a portaria do governo de Goiás, diversas mudanças e suspensões devem ser aplicadas nas unidades hospitalares do estado para a estruturação do atendimento aos pacientes com Covid-19, a doença do coronavírus.

São elas: