Ministério da Saúde segue divulgando dados defasados do coronavírus em Goiás

A Plataforma Integrada de Vigilância em Saúde, ou simplesmente IVIS, do Ministério da Saúde, não tem conseguido acompanhar a atualização dos dados referentes ao coronavírus em Goiás e no resto do país. A plataforma, que tem como função justamente divulgar as notificações atualizadas de doenças como a Covid-19, causada pelo novo coronavírus, tem apresentado delay de até dois dias em relação aos números reais.

Os números do estado de Goiás são um exemplo. Com a confirmação oficial por parte das Secretarias de Saúde Municipais de pacientes com coronavírus nos municípios de Jataí e Aparecida de Goiás na manhã da última quarta-feira (18/3), a quantidade de goianos com Covid-19 subiu para 12. Simultaneamente, na plataforma IVIS, o número divulgado de casos confirmados era de apenas 6.

Com a confirmação do novo coronavírus no diretor de articulação política da Assembleia Legislativa de Goiás, Joel Braga Filho, que também é irmão do ex-deputado e atual secretário de Transportes de São Paulo, Alexandre Baldy, os casos confirmados no estado subiram para 13. Entretanto, na manhã desta quinta-feira (19/3), a quantidade mostrada na IVIS era de apenas 8. Mesmo havendo atualização, essa não atingiu a quantidade correta.

São seis casos em Goiânia; três em Rio Verde; dois em Anápolis; um em Jataí e um em Aparecida de Goiânia, totalizando 13, até o momento.

Ministério da Saúde justifica desatualização do número de casos de coronavírus em Goiás e em outros estados do Brasil

Em uma nota divulgada, o Ministério da Saúde comentou o problema de dados defasados constante em sua plataforma de notificações, a IVIS. Segundo a pasta, o site passa por “modernizações técnicas e operacionais”, e logo passará a fazer as atualizações em tempo hábil.

Vaja abaixo:

“NOTA

O Ministério da Saúde informa que a Plataforma IVIS, utilizada para atualização dos casos de coronavírus no país, passa por modernizações técnicas e operacionais. Tão logo esteja concluído este processo, os dados serão atualizados. Informaremos em tempo oportuno.”