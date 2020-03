OVG pede doações ao Fundo de Combate à Propagação do Coronavírus

O governo estadual, em parceria com a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), criou o Fundo de Combate à Propagação do Coronavírus, para arrecadar doações. O objetivo é mobilizar pessoas que podem ajudar “os que mais precisam neste momento”, para que a OVG possa ” atuar de maneira mais eficaz no trabalho de proteção e prevenção social.”

A primeira-dama e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais, Gracinha Caiado e a diretora-geral da OVG, Adryanna Caiado gravaram um vídeo de apelo. Assista:

O governo de Goiás também divulgou a campanha por meio do site e redes sociais oficiais, com o seguinte texto:

Como doar ao Fundo de Combate à Propagação do Coronavírus

Conforme o apelo, não há valor específico a ser doado. “Todos que podem contribuir, não importa o valor. A gente sabe que o momento é delicado para todos os setores, mas juntos a certeza que vamos garantir apoio aos que mais precisam. A OVG está completamente empenhada nesse trabalho de proteção e prevenção social. Nossa conta já está disponível para receber a sua doação e tenho certeza que prestaremos contas de cada centavo que nos foi confiado”, ressaltou Adryanna Caiado.

Qualquer quantia pode ser doada pelo site: www.ovg.org.br/voluntariado/ ou através dos dados bancários:

Banco Bradesco – 237

Agência: 0244

Conta corrente: 45059-6

Razão Social: Organização das Voluntárias de Goiás

CNPJ: 02.106.664/0001-65

Na manhã desta quinta-feira (19/3), em entrevista à Rádio Sagres, o governador Ronaldo Caiado (DEM) disse que o Estado vai fazer doação de cestas básicas e voucher de botijão de gás para quem ficar sem trabalho e renda, por conta do decreto que determina o fechamento do comércio. “Vamos começar fazer uma distribuição ordenada, não tem necessidade de correr, estamos programando tudo gradualmente”, reforçou.

Casos de coronavírus de Goiás

Goiás já tem 12 casos confirmados de pessoas infectadas pelo coronavírus. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), do total de casos confirmados, cinco são de Goiânia, três de Rio Verde, dois de Anápolis, 1 de Aparecida de Goiânia e 1 de Jataí. Há 230 casos suspeitos em investigação e não há confirmação de óbitos causados pela doença.