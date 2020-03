Por falhas na comunicação com cliente, Enel Goiás vira alvo da Justiça

A Enel Goiás está novamente na mira da Justiça, desta vez devido a apontadas falhas no sistema de comunicação da empresa de distribuição de energia com seus clientes. Em acolhimento de um pedido liminar feito pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO), uma juíza de Goiânia determinou que a distribuidora de energia no estado providencie medidas para sanar problemas relacionados a falhas no dever de informação da empresa para com os consumidores, sobretudo em relação às demandas e protocolos registrados no sistema de atendimento.

A decisão, que veio da ação proposta pela promotora de Justiça Maria Cristina de Miranda, do MP-GO, determina que a Enel Goiás passe a informar em todos os atendimentos do consumidor, seja ele presencial, por telefone ou pela internet, o número de protocolo e a forma de acompanhar o seu andamento.

Ainda conforme a decisão da Justiça, a distribuidora italiana de energia também deverá apresentar um prazo específico para solucionar a questão demandada pelo consumidor ou fornecer um diagnóstico.

A decisão determina à empresa, ainda, que ela forneça por via escrita, antes do encerramento de cada protocolo, a eventual necessidade de realização de quaisquer diligências pelo consumidor, caso assim o seja, comunicando com antecedência.

Enel Goiás deverá registrar nas faturas os protocolos em aberto

Com a medida liminar, a Enel Goiás deverá deixar o sistema de atendimento ao cliente ainda mais transparente. Conforme a decisão, a fornecedora de energia deverá fazer constar em todas as faturas de energia elétrica do consumidor, no prazo de 20 dias, todos os protocolos em aberto, bem como os protocolos registrados no mês de referência para cada unidade consumidora, indicando, inclusive, a data de encerramento de cada um.

Caso descumpra a decisão, a empresa deverá pagar multa diária no valor de R$ 15 mil em relação a cada item especificado na decisão.

A reportagem do Dia Online entrou em contato com a Enel Goiás, e aguarda um posicionamento sobre a determinação judicial.