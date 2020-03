Rio Verde ganha 10 mil litros de álcool para esterilizar locais públicos 

A Usina de Rio Verde doou mais de 10 mil litros de álcool 70% para a esterilização de locais públicos e de todas as unidades de saúde de Rio Verde. O comunicado foi feito pelo prefeito Paulo do Vale, por meio de uma rede social, na noite desta quarta-feira (18/3). Três casos de infecção pelo coronavírus já foram confirmados na cidade, localizada no Sudoeste de Goiás.

Por meio das redes sociais, o gestor municipal agradeceu ao ato de solidariedade. “Acabamos de receber uma importante ajuda da Usina Rio Verde. Ela doou mais de 10 MIL LITROS de álcool 70%! Esse álcool será usado na esterilização de vários ambientes públicos e em todas as unidades de saúde. Obrigado Usina Rio Verde por esse grande ato de solidariedade!”, escreveu ele na publicação.

Rio Verde tem três casos confirmados de coronavírus

No início da noite da última terça-feira (17/3), o prefeito Paulo do Vale confirmou o terceiro caso da doença na cidade. De acordo com ele, os dois novos casos tiveram contato com a primeira paciente confirmada. Em vídeo, ele reforçou que foi “determinado o isolamento domiciliar de sete dias para TODAS as pessoas que retornarem de viagens do exterior ou das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.”

Até ontem (18/3), confirme atualizou o gestor municipal, são: 3 casos confirmados; 26 casos negativos; e 50 pessoas em monitoramento. “Qualquer emergência ou esclarecimento, ligue em nossa Central de Combate ao Coronavírus (64) 9 9205-2617”, divulgou o prefeito.

Casos de coronavírus de Goiás

Goiás já tem 12 casos confirmados de pessoas infectadas pelo coronavírus. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), do total de casos confirmados, cinco são de Goiânia, três de Rio Verde, dois de Anápolis, 1 de Aparecida de Goiânia e 1 de Jataí. Há 230 casos suspeitos em investigação e não há confirmação de óbitos causados pela doença.