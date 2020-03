Senador por Goiás, Luiz do Carmo testa negativo para coronavírus

Após apresentar sintomas e ter estado em contato com pessoas que estão com Covid-19, Luiz do Carmo (MDB), Senador por Goiás, testou negativo para o exame de coronavírus (Covid-19).

A suspeita suspeita surgiu na última segunda-feira (16/3), depois que o Senador teve contato com outras pessoas no Senado Federal. Na semana passada, o parlamentar esteve em Porangatu e Uruaçu em reuniões, o que deixou as pessoas com quem teve contato preocupadas.

Para tranquilizar, Luiz do Carmo (MDB) fez o exame e, enquanto aguardava o resultado, ficou em isolamento domiciliar. O resultado foi divulgado no início da tarde desta quinta-feira(19/3). Luiz do Carmo e a equipe seguem tomando medidas de combate ao novo coronavírus.

Confira na íntegra a nota divulgada pelo Senador por Goiás Luiz do Carmo, que testou negativo para coronavírus