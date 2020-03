Sindicato pede ajuda para reduzir fluxo em call centers de Goiás

Diante do decreto do governo estadual determinando o fechamento do comércio, que entrou em vigor nesta quinta-feira (19/3), o Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações e Teleatendimento, o Sinttel-GO, emitiu uma nota pedindo às empresas para que diminuam ao menos 50% das atividades nos call centers de Goiás.

Em nota, o Sinttel-GO recomenda ainda que o decreto seja cumprido “tendo em vista o risco eminente de vida, dando aos trabalhadores férias coletivas como orienta o documento emitido pelo Governo Estadual.” O documento do governo de Goiás visa evitar aglomerações e assim prevenir o contágio pelo coronavírus.

“No início da semana solicitamos que as empresas tomassem as devidas providências com relação à higiene e prevenção nos postos de trabalho, porém recebemos centenas de denúncias dos trabalhadores afirmando o descaso e irresponsabilidade das empresas. Tendo em vista o risco de vida de nossos trabalhadores recomendamos o fechamento parcial das atividades no call center”, disse o presidente do Sinttel-Goiás, Alessandro Torres.

Sindicato pede ajuda aos clientes para que evitem ligar para empresas de call center

No texto enviado ao Dia Online, o sindicato também faz um apelo à população para que evite ligar para empresas de call center. “Vivemos um momento em que a compaixão com o próximo é essencial. Nossa categoria depende da compreensão de toda a sociedade”, reforça a nota.

Já aos colaboradores dos call centers, o Sinttel-GO disponibiliza um link (https://www.abaixoassinado.org/abaixoassinados/49329) para um abaixo assinado online, que tem como objetivo “solicitar apoio ao Governador do Estado para cobrar um posicionamento das empresas prestadores de serviços de telecomunicações quanto às medidas que estão sendo adotadas para contenção da pandemia e a garantia da segurança dos trabalhadores.”

A nota oficial diz ainda: “Está sendo requerido às empresas a modalidade de home office, regime de escalas a paralisação de atendimento das modalidades que não afetam a prestação do serviço principal que é a comunicação via voz ou dados, antecipação de férias individuais ou coletivas.” Os colabores também podem entrar em contato via WhatsApp (62) 9 8550-8864.

Colabores de empresa de call center denunciam

Desde o início da semana, a reportagem tem recebido diversas mensagens de funcionários da empresa BTCC – Conexão Cliente, a Oi, que funciona em Goiânia. O Dia Online falou com três deles, que preferem não ser identificados, e todos relataram higiene precária, falta de álcool em gel e má ventilação.

“Na empresa somos mais de 7 mil funcionários que compartilhamos dos mesmos instrumentos e espaços de trabalho. Várias pessoas gripadas dentro de um lugar fechado com apenas ar condicionado. A empresa simplesmente manda evitar contato físico e aglomerações, mas como se nosso ambiente de trabalho requer isso?”, questionou um deles.

A reportagem tenta contato com a empresa desde esta quarta-feira (18/3), mas até o momento não fomos respondidos. O espaço está aberto para posicionamento.