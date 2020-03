Suspeito de homicídio é detido na Região Noroeste, em Goiânia

Na manhã desta quinta-feira (19/3), equipe da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH) e da Força Nacional prenderam um jovem suspeito de homicídio na Região Noroeste de Goiânia. Apelidado de “demonim”, ele é suspeito de ter sido um dos executores de Felipe Diogo Gomes de Souza. O crime ocorreu em novembro de 2019.

Ele foi preso em flagrante ao portar arma de uso restrito. Ou seja, ele estava portando um revólver calibre 38, com a numeração raspada. Ao puxar a ficha do jovem, descobriram que se tratava do suspeito de assassinato.

Após a prisão do suspeito de homicídio. foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência do jovem. Na casa foi encontrada a arma do crime.

Além disso, o outro suspeito de envolvimento no crime foi morto recentemente em um confronto com o Giro da PM, razão pela qual o crime se encontra devidamente elucidado.

No crime, os dois suspeitos usavam um veículo Fiat Siena. Eles abordaram a vítima que estava em uma motocicleta, na rua Rua Manaus, Vila João Braz.

Acima de tudo, os executores e a vítima eram amigos de infância. Apesar disso, conforme informações dos autos, possivelmente a amizade se desfez na medida em que foram batizados em facções criminosas rivais.

Trata-se de um dos poucos bairros da capital em que ainda há a presença de facções rivais.

Além da prisão do suspeito de homicídio, mulher é agredida pelo marido com podão, em Rio Verde

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) foi acionada na última quarta-feira (18/3) para atender um ocorrência de violência doméstica, onde uma mulher disse que foi agredida pelo marido com um podão, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás.

De acordo com a PMGO, a equipe foi acionada via copom para atender uma ocorrência no bairro Promissão, quando chegaram, encontraram a vítima, que informou ter sido agredida.

Segundo relatos da mulher, seu esposo a agrediu com um podão, o que teria causado diversas lesões pelo corpo. Ela ainda contou que o provável agressor estava na sua residência.

Diante disso, os militares entraram na casa e encontraram o suspeito, que contou que a mulher teria pulado o muro para entrar na residência e se cortou com um pedaço de vidro para acusá-lo de agressão.

Diante dos fatos, os dois foram encaminhados para a 8ª Delegacia Regional de Polícia Civil para as devidas providências. O caso será apurado.