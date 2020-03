Após perder freio, caminhão acerta camionete, moto e viatura, em Goiânia

A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict) foi acionada na manhã desta sexta-feira (20/3) para averiguar uma ocorrência onde um caminhão, após supostamente perder o freio, acertou uma camionete, uma motocicleta e uma viatura da Polícia Militar (PM), na GO-020, em Goiânia.

No momento do acidente, um sargento estava dentro da viatura, que caiu junto com o caminhão em uma vala no canteiro central. Um motociclista ficou ferido e foi encaminhado para o hospital.

Como o caminhão acertou camionete, moto e viatura após perder o freio, em Goiânia

Segundo informações da Dict e vestígios no local, a vítima, de 31 anos, pilotava uma motocicleta Yamaha 125 pela GO-020, sentido Goiânia para Bela Vista. No mesmo sentido, um outro homem, de 33 anos, dirigia um caminhão, que tinha um passageiro, de 27 anos.

De acordo com relatos do motorista do caminhão, quando chegou na altura do km 6, o caminhão perdeu os freios e ele jogou para a esquerda, na intenção de não atingir nenhum veículo. Entretanto, acabou batendo na traseira de uma camionete com duas pessoas, o motorista, de 58 anos, e o passageiro, de 43 anos.

Depois de bater na camionete, o caminhão bateu na traseira da motocicleta e, em seguida, acertou uma viatura da Polícia Militar, que estava estacionada atendendo um outra ocorrência. O caminhão arrastou a viatura por alguns metros e os dois veículos acabaram caindo dentro da vala no canteiro central. No momento da batida, um Sargento da PM, de 49 anos, estava dentro da viatura, mas não teve lesões corporais.

Os motoristas permaneceram no local e foram submetidos ao teste do bafômetro, cujo resultados deram negativo para embriaguez.

O motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) e encaminhado para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). De acordo com a Dict, o estado de saúde da vítima é estável. Ele também foi submetido ao teste do bafômetro, o qual resultou negativo para embriaguez.