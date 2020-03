Bombeiros combatem incêndio em escola de Luziânia

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado na tarde desta quinta-feira (19/3) para combater um incêndio em uma escola de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF).

Conforme informações, uma equipe da Polícia Militar (PM) estava em patrulhamento pela região, quando foi acionada por populares que viram fumaça saindo pelo telhado da instituição.

Diante disso, os militares se deslocaram até a escola e arrombaram o portão para entrar na unidade. Após o acionamento do Corpo de Bombeiros, populares ajudaram os policiais a controlar as chamas com a ajuda de extintores e água.

Quando os bombeiros chegaram na escola, constataram que as chamas estavam localizadas na secretaria da unidade. O incêndio foi contido em cerca de 20 minutos e foram utilizados 600 litros de água.

Há a suspeita de que o incêndio possa ter sido criminoso, pois os policiais perceberam algumas telhas afastadas. Entretanto, uma equipe deve periciar a unidade nesta sexta-feira (20/3). Não houve vítimas.

Além dos bombeiros que combateram o incêndio em escola de Luziânia, outros combateram em empresa de alimentos, em Goiânia

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado, na segunda-feira (9/3), para combater um incêndio em uma empresa de alimentos, em Goiânia.

Os bombeiros foram acionados via telefone de emergência, 193, por um trabalhador da empresa que se assustou com a fumaça. Quando chegaram no local, os militares constataram que o incêndio estava localizado em uma câmara fria.

Diante disso, eles fizeram uma ventilação forçada no local para retirar a fumaça e combater o incêndio utilizando água. Vários sacos com polpa de tamarindo estavam na câmara fria e pegaram fogo.

Foi necessário o auxílio de uma escavadeira para retirar o restante da polpa que estava queimando em profundidade. O material foi levado para um local onde não oferecia riscos. Apesar do susto, não houve feridos. Não há informações sobre o que teria causado o incêndio.