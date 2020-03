Como ganhar dinheiro com conteúdo e influência na internet

Muita gente tem curiosidade sobre como influenciadores e produtores de conteúdo podem ganhar dinheiro na internet. Porém, mesmo para quem já atua neste mercado, a forma de tornar um negócio viável é nebulosa, cheia de dúvidas. Além disso, tem pouca gente disposta a colocar as cartas na mesa. Portanto, como não há uma cartilha para seguir, é comum escorregar na hora de monetizar. E isso impacta toda uma cadeia de serviços que trabalha com decisões de consumo.

Todas essas questões foram abordadas pela Paula Falcão e o Carlos Freitas, sócios do Aproveite a cidade, no episódio 14 do podcast Santa Gastrô, Como ganhar dinheiro com conteúdo e influência digital. A Santa Gastrô é uma plataforma de conteúdo, que aborda os bastidores da gastronomia em Goiás. O negócio é encabeçado pelas sócias Bruna Borges e Priscila Guimarães. Elas usam o podcast como uma ferramenta para aprofundar assuntos deste universo.

Tem desde chefs contando suas histórias e dando dicas para você se aprimorar na cozinha até o nosso caso: gente que tornou o conteúdo de gastronomia rentável. Assim, no podcast a Paula e o Carlos compartilharam suas experiências com gestão, como criaram um plano de negócios para o Aproveite a cidade, fecharam negócios e o caminho para quem quer começar.

Conteúdo, que gera valor, vira dinheiro

A Aproveite a cidade é uma plataforma de conteúdo que existe desde 2017 e que quer mudar a maneira como as pessoas se relacionam com os lugares por meio da informação. Ela já foi criada para ser uma empresa e, inclusive, seu modelo de negócio é escalonável. Portanto, trata-se de uma startup.

“A gente acha que por ser o nosso negócio é mais fácil. Eu trabalho duas vezes mais do que eu trabalhava no meu último emprego. Então, tenha persistência, mas saiba que você vai trabalhar muito”, afirma Carlos, que em 2019 fez uma transição de carreira. Ele deixou de ser assessor de imprensa para se tornar empreendedor no ramo da Comunicação.

“Acho importante começar projetando onde você quer chegar e ser organizado. Já comece seu Instagram pensando como uma empresa”, ressalta Paula, que é fundadora da plataforma Aproveite a cidade. Quer saber mais? Ouça a íntegra do podcast clicando AQUI!