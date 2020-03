A plataforma de conteúdo Aproveite a cidade participou da XVIII Semana Acadêmica do Instituto de Pós-graduação e Graduação (IPOG), em Goiânia. A nossa tarefa, no dia 6 de novembro, foi destrinchar para os alunos como gerar valor e empreender nas vitrines virtuais da internet.

Conquistar clientes e construir um negócio sustentável na internet produzindo conteúdo pode parecer algo abstrato. E, por vezes, essa percepção permeia a academia e o mercado. Ela também vale para quem gerencia, principalmente, mídias sociais.

O primeiro passo, neste caso, é do empreendedor. É necessário reconhecer se o seu conteúdo gera valor. Quem ele atinge? De que maneira se diferencia no mar de informação das redes sociais e da internet? Se você não entende que gerar conteúdo é o seu trabalho fica bem mais difícil tratá-lo como tal.

Afinal, você tira foto, produz um texto, faz vídeo, apresenta o conteúdo de maneira interessante para o seu público. Tudo isso é tempo e conhecimento aplicado! Além disso, tem deslocamento, equipamento, os custos para manter suas plataformas no ar.

Como monetizar as mídias sociais

O que a experiência com o Aproveite a cidade nos diz é que a monetização das redes sociais, no imaginário da maioria, relaciona-se a números exorbitantes. Não, necessariamente, é verdade. Se você enxerga a geração de conteúdo como o seu empreendimento, não precisa esperar os números exorbitantes chegarem. Corra atrás!

É claro que o investidor e/ou cliente vai querer saber quantas pessoas você atinge e, com números grandes, tudo pode ficar mais fácil. Só que também é possível mostrar qual a relação você construiu com o público e a qualidade do que criou. Que tipo de engajamento você tem? Com quem você conversa?

No final das contas, é um processo de evidenciar qual valor você agrega ao produto ou serviço. Por que é bom investir nas suas vitrines virtuais?